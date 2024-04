ÖFB-Frauen zwischen Schmerz und Stolz: "Schade, dass wir uns nicht belohnt haben"

Nach einem frühen Doppelpack von Eileen Campbell durfte das österreichische Frauen-Nationalteam mit der großen Sensation im Nachbarschaftsduell gegen Deutschland spekulieren. Am Ende wurde es aber eine bittere 2:3-Niederlage, welche für die Protagonistinnen nur schwer einzuordnen war.

Das österreichische Frauen-Nationalteam war nahe dran, im Prestigeduell gegen Deutschland zum Auftakt der EM-Qualifikation für die große Überraschung zu sorgen. Trotz 2:0-Führung nach einem frühen Doppelschlag von Angreiferin Eileen Campbell musste sich das ÖFB-Team aber schlussendlich doch der Qualität der Gäste beugen und eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. "Das ist eine der bittersten Fußballabende für uns", gestand Teamchefin Irene Fuhrmann im "ORF-Interview" nach der knappen Pleite in Linz gegen den Nachbarn. "Ich bin der Meinung, dass wir Deutschland in der ersten Halbzeit dominiert haben, aber sie haben schon vor der Pause gezeigt, wie brutal effektiv sie sind. Am Ende klingt es doof, aber ich bin richtig stolz auf die Mannschaft. Das hilft aber nichts, denn wir haben nichts mitgenommen und das ist extrem bitter."

Die Österreicherinnen erwischten als Außenseiter einen idealen Start, als Freiburg-Legionärin Campbell nach nur neun Minuten für den Führungstreffer und großen Jubel in der Linzer Raiffeisen Arena sorgte und nur sieben Minuten später mit dem 2:0 nachlegte. "Eileen zeichnet sich einfach durch eine unfassbare Einstellung aus, sie gibt keinen Ball her, hat eine gute Geschwindigkeit und den nötigen Torriecher. Beim zweiten Tor hat sie auch bewiesen, wie kopfballstark sie ist. Sie ist einfach gut drauf", gab es reichlich Lob für die 23-jährige Voralbergerin von der Teamchefin, deren Mannschaft bis kurz vor der Halbzeitpause kaum etwas zuließ und mit etwas mehr Glück sogar auf 3:0 hätte stellen können.

Doch im Gegenzug bewies das deutsche Team seine Effektivität und nutzte einen Ballverlust der Österreicherinnen in der 39. Spielminute gnadenlos aus, um sich vor dem Seitenwechsel in Form von Klara Bühl wieder zurück ins Spiel zu bringen, die kurz nach Wiederanpfiff dann auch noch den Ausgleichstreffer erzielte.

Ärger über Elfmeter

"Deutschland ist physisch einfach sehr stark und wir haben in der ersten Halbzeit sehr viel investiert. Sie haben dann gewechselt, haben frische Kräfte gebracht und unsere Fehler brutal bestraft", musste Fuhrmann die qualitative Breite im Kader des Gegner anerkennen, der im Gegensatz zur ÖFB-Mannschaft von größeren Verletzungssorgen verschont geblieben war. "Am Ende ist es schade, dass wir uns selbst nicht belohnt haben für eine starke Leistung. Trotz der doch tragenden Ausfälle, die wir gehabt haben", so Fuhrmann. Das sah auch Doppeltorschützin Campbell so: "Wir hätten uns auf jeden Fall einen Punkt verdient. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir sehr viel Druck ausgeübt, was unser Plan war. Wenn wir das Gegentor kurz vor Pausenpfiff nicht bekommen, sieht es vielleicht anders aus. Wir können aber speziell auf der Leistung in der ersten Halbzeit aufbauen und können definitiv viel für die nächsten Spiele mitnehmen."

Dass am Ende ein umstrittener Elfmeter nach einem Zusammenstoß zwischen ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger und DFB-Angreiferin Laura Freigang für die Entscheidung zugunsten der Gäste aus Deutschland führte, war dabei besonders bitter. Für die österreichische Keeperin war es ihrer Meinung nach "kein Elfmeter, aber im Endeffekt ist es eh egal. Tor ist Tor und ich kann mir nichts davon kaufen." Die Leistung gegen den Favoriten stimmte die Arsenal-Legionärin aber zuversichtlich: "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, wie wir Deutschland in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt haben. Es gibt noch das Rückspiel und da peilen wir die Revanche an."

Davor steht für die ÖFB-Frauen aber zunächst das nächste EM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag an, wo man es mit Polen zu tun bekommt. Bis dahin sollen die Köpfe der österreichischen Spielerinnen von jeglichen Enttäuschungen freigekriegt werden, um rechtzeitig für das wichtige Spiel wieder voll da zu sein. "Ich denke, es dauert jetzt ein wenig, dieses Ergebnis zu verarbeiten, aber wir müssen einfach auf dieser Leistung aufbauen. Denn wir wissen, dass es entscheidend ist, in Polen zu punkten." Sollte man die Leistung in den ersten 45 Spielminuten dann auch über die volle Spielzeit auf den Platz bringen, darf durchaus zuversichtlich der anstehenden Aufgabe entgegengeblickt werden.