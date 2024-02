ÖFB-Frauen wollen nach England-Klatsche Reaktion zeigen

Im ersten Testspiel des neuen Jahres ging das österreichische Nationalteam mit 2:7 gegen Vize-Weltmeister England unter. Das soll ein einmaliger Ausreißer gewesen sein, im kommenden Duell gegen Dänemark wollen sich die ÖFB-Frauen von einer gänzlich anderen Seite präsentieren.

Die historische 2:7-Niederlage im Test gegen England hat bei Österreichs Frauen-Nationalteam Spuren hinterlassen. "Es war nicht so einfach, da es lange nicht passiert ist, dass wir so viele Gegentore kassieren und so viel nicht funktioniert. Das tut natürlich weh", sagte ÖFB-Stütze Sarah Zadrazil bei einem Online-Medientermin am Montag in Marbella. Überbewerten wollte sie die Partie aber nicht, das Ganze vielmehr in die Kategorie Dämpfer zur rechten Zeit einordnen.

"Es war nur ein Testspiel und ab und zu ist vielleicht so ein Dämpfer ganz gut, weil es uns aufgezeigt hat, was wir in der EM-Qualifikation besser machen müssen. Von dem her war es vielleicht ein guter Zeitpunkt", sagte die Bayern-Legionärin. Das konnte auch Kapitänin Sarah Puntigam unterstreichen: "Es war jetzt eine hohe Niederlage, wo Sachen nicht so gut gelaufen sind. Wir können das aber gut einordnen, bewerten das Ganze nicht über. Es tut weh, aber letztendlich war es nur ein Freundschaftsspiel und mir ist es lieber, es passiert jetzt, als in der Nations League oder der EM-Quali."

Letzter Test vor EM-Auslosung

Bereits am Mittwoch bietet sich die Möglichkeit für die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann, es zum Abschluss des Spanien-Trainingslagers gegen Dänemark besser zu machen. "Wir haben viele Gespräche geführt und in unserer Teambuildingeinheit das Spiel gut reflektiert. Gegen Dänemark wollen wir mit der richtigen Körpersprache auf dem Platz stehen, erwarten mehr Ballbesitzphasen als zuletzt gegen England und wollen die Chance nutzen, den Lehrgang positiv abzuschließen. Wir sind eine Mannschaft, die eng zusammensteht. Wir werden schauen, dass wir es am Mittwoch besser machen und mit einem guten Gefühl den Lehrgang abschließen", gab Puntigam die Marschroute vor.

Allerdings erwartet die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann eine knifflige Aufgabe gegen die Däninnen, die bei der vergangenen Weltmeisterschaft erst im Achtelfinale an Gastgeber Australien gescheitert sind. Zudem duellierten sie sich auch in der Nations League lang Zeit mit Deutschland um den ersten Platz. "Sie haben gute Einzelspielerinnen und extreme, individuelle Qualität im Kader. Ich erwarte ein spannendes Aufeinandertreffen, bei dem wir wieder viele Dinge probieren können, die dann hoffentlich besser klappen als am Freitag", so Puntigam, für die es mit ihrem Team der letzte freundschaftliche Test ist, ehe Anfang April die EM-Qualifikation startet. Die kommenden Gegnerinnen erfährt die ÖFB-Elf bei der Auslosung am 5. März.

Bayern-Spielerin Zadrazil hätte dabei schon ein Wunschlos: "Ein Nachbarschaftsduell mit Deutschland wäre natürlich ein cooles Los und sehr attraktiv." Kapitänin Puntigam will sich hingegen zu keinen Namenspielchen hinreißen lassen: "Egal, wie die Gegner lauten, es wird für uns jedes Spiel eine Herausforderung werden, bei der wir hoffentlich bei den Heimspielen wieder auf eine mitreißende Kulisse setzen können, wie wir es schon in der Nations League erlebt haben."