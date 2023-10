ÖFB-Frauen vor richtungsweisendem Länderspieldoppel gegen Portugal

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann steht mit ihrer Mannschaft vor zwei richtungsweisenden Spielen gegen Portugal. Die Österreicherinnen kämpfen um den Verbleib in der A-Liga der Nations League.

In den zwei Spielen gegen Portugal will Österreichs Frauenteam den Grundstein zum Verbleib in der A-Liga der Nations League legen. Als "sehr richtungsweisend" sieht Teamchefin Irene Fuhrmann das Heimspiel am 27. Oktober (18.00 Uhr) und das Retourspiel am 31. Oktober (19.15 Uhr/beide live ORF) in Povoa de Varzim. Fuhrmann hat mit Ausnahme von Julia Hickelsberger-Füller und der Langzeitverletzten Laura Wienroither den gesamten Kader zur Verfügung.

Im Kampf um Platz zwei in der Gruppe A2, der den fixen Klassenerhalt bringt, liegt Portugal mit drei Punkten hinter dem makellosen Tabellenführer Frankreich und vor Norwegen und Österreich (je 1). "Wir haben an den ersten beiden Spieltagen gesehen, das jeder jedem Punkte wegnehmen kann an einem guten Tag. Es gilt für uns, im Oktober so viele Punkte wie möglich zu holen und im Rennen zu bleiben, die Liga A zu halten", erklärte Fuhrmann.

Die Teamchefin freut sich, dass außer "Wermutstropfen" Hickelsberger-Füller die zuletzt angeschlagenen Spielerinnen wieder zur Verfügung stehen. Auch Ersatztorfrau Isabelle Kresche, die am Wochenende beim Startelfeinsatz für Sassuolo mit dem Kopf gegen die Stange geprallt ist und früh ausgetauscht werden musste, sollte einsatzbereit sein. Erfreulich sind auch die Erfolgserlebnisse etwa von Laura Feiersinger, Doppeltorschützin für AS Roma, und Marie-Therese Höbinger, die erstmals für Liverpool getroffen hat. Dass Einser-Torhüterin Manuela Zinsberger bei Arsenal diesmal nur auf der Ersatzbank saß, sei "nicht außergewöhnlich".

ÖFB-Frauen wollen Stadion füllen

Nach dem Rekordspiel gegen Frankreich (0:1), das über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Wiener Generali-Arena verfolgt haben, ist man auch betreffend Fan-Zuspruch in Altach zufrieden. 2.200 Tickets sind bereits verkauft, die Hoffnung auf ein mit 4.800 Fans gefülltes Stadion und damit die zweitgrößte Kulisse in der Geschichte der ÖFB-Frauen ist berechtigt. "Aufgrund der Spiele, wie wir agiert haben, ist das Zuschauerinteresse da", meinte Fuhrmann.

Zum Abschluss der Nations League am 5. Dezember gegen Norwegen steht für die Teamchefin dann auch ein persönliches Heimspiel an. Erstmals als Teamchefin gastiert Fuhrmann in der NÖ-Arena in St. Pölten, wo sie jahrelang als Akademietrainerin arbeitete und aktuell noch ihr Büro hat. Die Wienerin hofft, dass es gegen die Skandinavierinnen dann um den Klassenerhalt geht. "Es wäre richtig lässig, wenn wir im Oktober gut abschneiden, damit wir ein entscheidendes Spiel vor uns haben", sagte Fuhrmann.

Das neue Donauparkstadion von Blau-Weiß Linz soll dann im Frühjahr 2024 erstmals ein Frauen-Länderspiel beherbergen. Der Dezember-Termin kam ungünstig, da der Bundesliga-Aufsteiger sowohl vor als auch nach dem 5. Dezember jeweils ein Heimspiel hat.