ÖFB fixiert letzte Testspiele vor der EURO

Vor dem Start in die EURO 2024 wird Österreichs Nationalteam insgesamt vier Testspiele bestreiten.

Der Testspiel-Fahrplan des österreichischen Nationalteams im Vorfeld der EURO 2024 ist komplett. Nach den bereits fixierten Partien gegen die Slowakei und die Türkei im März wird die Truppe von Trainer Ralf Rangnick unmittelbar vor EM-Start noch gegen Serbien (4. Juni, 20.45 Uhr in Wien) und gegen die Schweiz (8. Juni, 18 Uhr in St. Gallen) proben.

Bereits am 14. Februar startet ab 14 Uhr der Ticketverkauf für das Heimspiel gegen die Türkei im Wiener Ernst-Happel-Stadion am 26. März (20.45 Uhr). Die Karten sind online über den ÖFB erhältlich und kosten zwischen 38 und 70 Euro. Kinder sind bereits für 16 Euro live im Stadion dabei. Für die Partie am 23. März um 18.00 Uhr in Bratislava gegen die Slowakei können sich Fans hier noch Restkarten sichern.

Das ÖFB-Team startet am 17. Juni (21 Uhr) in Düsseldorf gegen Frankreich in die EURO. Alle Matches der Nationalmannschaft werden ausführlich im kicker-LIVE!-Ticker begleitet.