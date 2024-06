ÖFB-Faneindrücke vergangener Europameisterschaften

Erste EM-Teilnahme: 2008

Als Gastgeber nahm das österreichische Nationalteam 2008 erstmals an einer Europameisterschaft teil. Dort bekam man es in der Gruppenphase mit Kroatien, Polen und Deutschland zu tun. Die erste Teilnahme an einem Großereignis seit zehn Jahren sorgte im gesamten Land für reichlich Euphorie, an Commitment mangelte es sichtlich nicht. GEPA pictures