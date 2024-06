ÖFB-Coach Rangnick ist Deutscher Fußball Botschafter 2024

Ralf Rangnick macht als Nationaltrainer Österreichs ausgezeichnete Arbeit. Nun wurde der Coach als Deutscher Fußball Botschafter 2024 ausgezeichnet.

Eine hochkarätig besetzte Jury - bestehend aus Doris Fitschen, Horst Hrubesch, Lutz Pfannenstiel, Martin Schäfer als Vertreter des Auswärtigen Amts sowie dem letzten deutschen Europameister-Coach Berti Vogts - würdigte die Arbeit von Ralf Rangnick, der aktuell mit seiner Mannschaft auch bei der EM für Furore sorgt.

Der deutsche Coach hat mit den Österreichern die Hammer-Gruppe mit Frankreich, Niederlande und Polen auf dem ersten Platz abgeschlossen. Für die Alpenrepublik, die spätestens nach dieser Gruppenphase für nicht wenige als Geheimfavorit gilt, geht es am Dienstag mit dem Achtelfinale gegen die Türkei weiter.

In seiner Karriere als Trainer hat Rangnick einige Vereine gesehen, trainierte in Deutschland unter anderem Stuttgart, Schalke, Hoffenheim oder Leipzig. Auch in der Premier League war der 66-Jährige mal aktiv, coachte Manchester United. Er sammelte in seiner Trainerlaufbahn Meisterschaften und Pokale. Für die Auszeichnung zum Deutschen Fußball Botschafter war ebenfalls relevant, dass sich Rangnick seit acht Jahren mit seiner eigenen Stiftung für Kinder engagiert, insbesondere im Bildungsbereich.

Im Rahmen eines Trainings bekam Rangnick den Award von Roland Bischof, Präsident des Deutscher Fußball Botschafter e.V., übergeben.

Wahl für den Public Award gestartet

Der Deutsche Fußball Botschafter e.V. startete zudem die Online-Wahl für den Public Award, bei dem die Fußballfans bis zum 7. Juli durch ihre Stimme über die Botschafter-Auszeichnung für Spielerinnen und Spieler im Ausland entscheiden können. Zu den fünf Nominierten 2024 gehören neben Ann-Katrin Berger (Gotham City FC), Thilo Kehrer (AS Monaco) und Julian Draxler (Al-Ahli SC) auch die beiden aktuellen Nationalspieler und Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid. Bei dieser Online-Wahl geht es um die Nachfolge der Vorjahressiegerin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon).

Der Deutsche Fußball Botschafter mit Sitz in Berlin wurde 2012 von Roland Bischof gegründet und zeichnet deutsche Trainerinnen, Trainer, Spielerinnen und Spieler aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden.