ÖFB-Coach Foda: "Lienhart ist näher an die erste Elf gerückt"

In der Bundesliga gehört Philipp Lienhart zu den besten Innenverteidigern, in Österreichs Nationalteam aber saß er bisher meist draußen. Warum? ÖFB-Coach Franco Foda lobt Freiburgs Innenverteidiger, verweist jedoch auch auf die große Konkurrenz.

"Philipp ist schon immer eine gute Persönlichkeit", sagt Franco Foda im Gespräch mit dem kicker und stellt fest: "Er hat sich in den letzten ein, zwei Jahren in Freiburg extrem gut entwickelt hin zum Stammspieler." Beim 2:1 in Augsburg am Samstag stand Lienhart zum 63. Mal in Serie in der Bundesliga in der Freiburger Startelf - die ligaweit zweitlängste Serie nach dem unverwüstlichen Teamkollegen und deutschen Nationalspieler Christian Günter (102). Und trat in der Freiburger Abwehr wie fast immer als verlässliche Größe auf.

Bei der Frage nach Lienharts Stärken muss Foda nicht lange überlegen. "Defensiv ist er extrem zweikampfstark, er organisiert, versucht, eine Führungsrolle zu übernehmen. Er ist technisch gut und kann daher mit dem Ball ins Mittelfeld vorrücken, was ich bei Innenverteidigern bevorzuge. Sein Tempo ist gut, damit läuft er oft Gegenspieler ab, hinzu kommt ein gutes Stellungsspiel und er ist auch bei Standards vorne gefährlich", sagt der deutsche Trainer der österreichischen Auswahl und resümiert: "Auch wenn er natürlich weiterhin Kleinigkeiten verbessern sollte, etwa im Positionsspiel, hat er alles, was ein Innenverteidiger braucht, ist reif und ein kompletter Spieler geworden."

Philipp hätte auch schon mehr Einsätze gehabt. Franco Foda

Angesichts dieses umfassenden Lobes und der Tatsache, dass Lienhart neben verlässlichen Defensivleistungen schon jetzt wie vorigen Sasion vier Tore in der Bundesliga erzielte, stellt sich die Frage, warum Foda in seiner im November 2017 gestarteten Amtszeit nicht öfter auf Lienhart gesetzt hat? Insgesamt bracht er ihn lediglich achtmal, bei der EM 2021 nur in den beiden ersten Gruppenspielen als Joker.

"Auf der Position haben wir eine gute Besetzung mit ihm, David Alaba, Martin Hinteregger, Stefan Posch, Aleksandar Dragovic und Kevin Danso", verweist Foda auf die große Konkurrenz im Abwehrzentrum. Die hat sich nochmals verschärft, da Superstar Alaba, der im ÖFB-Team schon auf vielen Positionen spielte, bei Real Madrid auf absolutem Topniveau fast nur noch in der Innenverteidigung eingesetzt wird und dort seinen festen Rhythmus gefunden hat.

"Philipp hätte auch schon mehr Einsätze gehabt, aber teilweise musste er in der Coronazeit wegen Quarantäneregelungen jeweils nach dem ersten Spiel einer Länderspielphase zurück nach Freiburg", erläutert Foda, "und im Oktober 2021 hat er wegen einer Zahn-OP gefehlt, da hätten wir ihn in Dänemark benötigt." Die Partie in Dänemark ging 0:1 verloren - die vierte Niederlage in der insgesamt verkorksten und in dieser Gruppe verpassten WM-Qualifikation.

Lienhart kann's auch auf der Sechs

Bei den für die Qualifikation nicht mehr relevanten Partien gegen Israel und Moldawien im November spielte Lienhart dann zweimal 90 Minuten - ein Fingerzeig für die WM-Playoffs im März? Über die Hintertür Nations League haben die Österreicher nämlich doch noch eine Chance auf die Teilnahme an den globalen Titelkämpfen in Katar. Im Halbfinale müssen sie dafür in Wales gewinnen, und in einem möglichen Finale auf den Sieger der Partie Schottland gegen Ukraine zu treffen.

"Philipp könnte durch seine gute Spieleröffnung und seine läuferischen Qualitäten auch auf der Sechs spielen", erinnert Foda an die Position, auf der Lienhart letztmals bei der U-21-EM 2019 für Österreich auflief. Der 55-Jährige weiß aber auch, dass Lienhart seitdem im Mittelfeld keine Wettkampfpraxis mehr sammelte und im Abwehrzentrum am stärksten ist.

Philipp ist näher an die erste Elf gerückt. Franco Foda

"Wenn er gespielt hat, hat Philipp bei uns seine Leistungen gebracht. Insgesamt hat er einen Schritt nach vorne gemacht, ist näher an die erste Elf gerückt. Er befindet sich mitten im Konkurrenzkampf und ich habe letztlich die Qual der Wahl", sagt Foda. Seine Aufstellung hänge natürlich auch von der Verfügbarkeit der Profis ab und ob er auf Dreier- oder Viererkette setzt. Lienhart war und ist natürlich unzufrieden mit seiner bisherigen Rolle im Nationalteam, blieb aber geduldig und nach außen hin ruhig. Nun darf man gespannt sein, ob sich sein Stellenwert ändert und er im wichtigen Spiel in Wales seine immerhin zwei Spiele anhaltende Startelf-Serie ausbauen darf.

Wie es Lienhart zu Real Madrid verschlug, wie ihn die Zeit mit Zinedine Zidane prägte, warum sein Transfer zum SC schwierig und gleichzeitig ein Volltreffer war, welche Entwicklung ihm Christian Streich bescheinigt, wie er abseits des Feldes tickt und was sein früherer Jugendtrainer Carsten Jancker über ihn sagt - lesen Sie im aktuellen kicker (Montagsausgabe oder ab Sonntagabend im E-Magazine) die große Story über Freiburgs Innenverteidiger.