ÖFB buhlt um Bayern Münchens Wanner

Am Dienstag reiste Paul Wanner mit dem FC Bayern zum Auswärtsspiel in der Champions League bei RB Salzburg. Ein Trip nach Österreich, dem Heimatland seiner Mutter. Wie der kicker exklusiv erfuhr, würde der ÖFB das Talent gerne für sich gewinnen.

Es sind aufregende Wochen im Leben des Paul Wanner. Am Tag vor Heilig Abend feierte das Mittelfeldtalent seinen 16. Geburtstag. Am 7. Januar debütierte er in der Bundesliga als jüngster Spieler in der Geschichte des FC Bayern. Nach zwei weiteren Einsätzen als Einwechselspieler verlängerte er seinen Vertrag beim Rekordmeister langfristig. Nun geht es um die internationale Karriere Wanners, der zwischen zwei Nationen wählen kann.

Bislang lief Wanner in der deutschen U 17 auf, der Vater ist Deutscher. Da seine Mutter jedoch Österreicherin ist, bemüht sich nun auch der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) um Wanner. So soll nach kicker-Informationen sogar schon Franco Foda, Trainer der A-Nationalelf, Interesse signalisiert haben. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bestätigt das grundsätzliche Interesse im Gespräch mit dem kicker: "Wir sind im letzten Jahr auf Paul aufmerksam geworden und haben ihn uns gegen Jahresende angeschaut." Wie viele Beobachter zeigte sich Schöttel (54) - als Aktiver eine Legende bei Rapid Wien und 63-maliger Nationalverteidiger - beeindruckt davon, was Wanner bei seinem Debüt zeigte.

Nun geht es ihm darum, Kontakt zu Wanner und dessen Familie aufzunehmen, um ein gegenseitiges Kennenlernen und die Hinterlegung des ÖFB-Interesses. Das gehört schlicht zum Job eines Sportdirektors, der in Österreich regelmäßig mit Talenten zu tun hat, die für zwei Verbände spielen können. Oft sind dies neben Österreich Kroatien oder die Türkei. "Paul ist ein außergewöhnliches Talent, aber wir werden nichts Aktionistisches machen", erzählt Schöttel, womit er eine Einladung zur A-Nationalmannschaft im März indirekt ausschließt. Schöttel kann realistisch einschätzen, dass die Chance auf Wanner für den ÖFB gering ist. "Ich weiß, dass Paul große Ziele hat, mit Bayern alles gewinnen und auch Weltmeister werden möchte." Mit Deutschland ist diese Chance wesentlich größer. Als Argument kann Schöttel David Alaba ins Spiel bringen, der bei Bayern und nun bei Real Madrid eine Weltkarriere hinlegt und für Österreich spielt. Eines betont Schöttel im Gespräch immer wieder: "Auf Paul prasselt im Moment als junger Spieler viel ein. Mir geht es vor allem darum, dass alles seriös abläuft. Aber ich muss meinen Job machen." So habe er auch bereits ein Gespräch mit Oliver Bierhoff, seinem Gegenpart beim DFB, bezüglich Wanner geführt.

Gut möglich, dass Wanner bald in der deutschen U21 debütiert

Da davon auszugehen ist, dass Wanner weiterhin für den DFB aufläuft, stellt sich bald die spannende Frage, in welcher Auswahl. Für die U 17 wird er nach kicker-Informationen nicht mehr spielen. Gut möglich, dass er schon bald in der U 21 debütiert.