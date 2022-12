Öberg trifft alles und siegt souverän - Herrmann-Wick nach Rutschpartie Siebte

Beim letzten Weltcup-Wochenende des Jahres war eine fehlerfreie Elvira Öberg in der Verfolgung über 10 Kilometer nicht zu schlagen. Für Denise Herrmann-Wick erfüllten sich die Hoffnungen auf einen erneuten Podestplatz im französischen Le Grand-Bornand nicht.

Fehlender Grip hat Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick beim Weltcup in Le Grand-Bornand eine Topplatzierung in der Verfolgung gekostet. Die Sächsin hatte auf dem eisigen Untergrund mit ihrem Material zu kämpfen und fiel nach ihrem starken dritten Platz im Sprint mit insgesamt drei Fehlern am Samstag auf den siebten Platz zurück.

Beim Einlaufen hat es mich schon fast in den Bach gelegt. Denise Herrmann-Wick

"Man ist eigentlich dauerhaft weggerutscht. In den Kurven war es schon ziemlich gefährlich. Beim Einlaufen hat es mich schon fast in den Bach gelegt, auf der Schlussabfahrt hat es mich auch noch mal fast geschmissen. Für das Auge war das nichts", sagte Herrmann-Wick in der ARD, die im Doppelstockschub über die Ziellinie fuhr. "Es war wirklich schwierig. Aber ich denke, ich habe noch das Beste rausgeholt."



Ihr Rückstand auf die am Schießstand tadellose Siegerin Elvira Öberg betrug fast zwei Minuten. Die Schwedin hatte 20,4 Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten Italienerin Lisa Vittozzi (2 Fehler). Dritte mit 46,9 Sekunden Rückstand wurde Lokalmatadorin Julia Simon (3 Fehler). Herrmann-Wick wäre selbst bei einer fehlerfreien Schießleistung nicht konkurrenzfähig gewesen. Allein in der Loipe verlor sie gegenüber der diesmal schnellsten Läuferin Vitozzi 1:14 Minuten. Im Sprint tags zuvor hatte Herrmann-Wick noch die Laufbestzeit.

Preuß von 24 auf 10

Einen guten Eindruck hinterließ Franziska Preuß. Sie arbeitete sich mit zwei Fehlern vom 24. Platz auf den zehnten Rang nach vorn. Die weiteren deutschen Starterinnen Vanessa Voigt (17.), Sophia Schneider (24.), Anna Weidel (44.) und Janina Hettich-Walz (45.) spielten bei der Entscheidung keine Rolle.

