Odogu mit Glück und breiter Brust: "… dann kann uns niemand mehr stoppen"

Freud und Leid lagen dicht beieinander am Montag in Wolfsburg. In der letzten Minute der Nachspielzeit retteten sich die B-Junioren des VfL gegen die TSG Hoffenheim im Halbfinale der Deutschen B-Juniorenmeisterschaft ins Elfmeterschießen - und behielten dort die Nerven.

Er übernahm Verantwortung, wollte den fünften und tatsächlich entscheidenden Elfmeter selbst schießen. Kapitän David Odogu legte sich den Ball zurecht und hatte Glück: Er traf die Kugel nicht richtig, statt wie geplant krachend ins linke Eck schob er sie unter Hoffenheims Keeper Ferdinand Gebert hinweg mittig ins Tor - Wolfsburg zog im Elfmeterschießen ins Finale der B-Junioren-Meisterschaft ein.

Das war einer der besten Momente in meinem Leben. Kevin Odogu

Danach gab es vor rund 1600 Zuschauern im Wolfsburger AOK-Stadion kein Halten mehr. "Mit den Fans, den Kameras, allem Drum und Dran", sagte Odogu strahlend, "das war einer der besten Momente in meinem Leben."

Purer Glauben an das Team

Ein weiterer soll in einer Woche folgen, wenn der 16-Jährige mit dem VfL am Sonntag (11 Uhr) in Bielefeld gegen die Arminia Deutscher Meister werden möchte. "Egal wie es steht, wir kommen immer zurück", beschwört der Kapitän den unbändigen Teamgeist und verspricht: "Wenn wir das abliefern, was wir können, dann kann uns niemand mehr stoppen."

Gegen die TSG benötigte der Nord-Meister jedoch auch eine gehörige Portion Glück nach dem 3:4 im Hinspiel. Und puren Willen, den allen voran Odogu verkörperte. Fünf Minuten vor Spielende unterlief dem Spielführer ein unglückliches Eigentor zum 2:2, der Traum vom Finale schien geplatzt. Der Innenverteidiger aber marschierte weiter, zog Fouls, riss seine Mannschaft mit. "Wir glauben immer daran, egal was passiert." In der letzten Minute der Nachspielzeit traf schließlich Joker Trevor Benedict zum Sieg und rettete seine Mannschaft ins Elfmeterschießen.

Trainer Da Silva dankt der Sportpsychologin

Worauf sich die Wolfsburger vorbereitetet hatten. Sowohl auf dem Trainingsplatz als auch in der Theorie. "Einen Dank an unsere Sportpsychologin" sprach Trainer Dennis da Silva Felix aus. "Sie hat mit den Jungs gearbeitet." Und das mit Erfolg: Alle VfL-Schützen trafen, als letzter U-17-Nationalspieler Odogu, der seit dem Winter schon ab und an bei den Profis unter Trainer Niko Kovac ("Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, die ich bekomme") mittrainiert hat und im Wintertrainingslager in Portugal dabei war.

Was hat die Psychologin ihnen auf den Weg zum Elfmeterpunkt mitgegeben? "Visualisieren, was man machen will", erklärt Odogu. "Nicht viel nachdenken, sondern den ersten Gedanken durchziehen." Dann geht der Ball rein - selbst wenn man ihn nicht richtig trifft …