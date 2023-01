"Odi, Odi": Fulminanter Odermatt toppt furiosen Kristoffersen

In Adelboden warteten auf die Riesenslalomspezialisten höchste Anforderungen, die am Chuenisbärgli einmal mehr Marco Odermatt am besten bewältigte und ein grandioses Rennen zu seinen Gunsten entschied.

Unterstrich seine Topform erneut: Der Schweizer Marco Odermatt. IMAGO/GEPA pictures