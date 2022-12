Odermatt schlägt auf der Gran Risa zurück - Schmid fährt noch vorne rein

Marco Odermatt hat es mal wieder allen gezeigt. Der Schweizer Superstar gewinnt den Riesenslalom auf der Gran Risa und lässt Henrik Kristoffersen hinter sich. Stark auch: Alexander Schmid.

Zehntes Saisonrennen für Marco Odermatt - und zum neunten Mal auf dem Podest! Der Eidgenosse gewann am Montag auch den Riesenslalom von Alta Badia und feiert den vierten Weltcupsieg in der noch jungen Saison. Über die Karriere hinweg gesehen verbuchte der Schweizer den zehnten Weltcup-Triumph.

Odermatt ließ den im zweiten Lauf bärenstarken Norweger Henrik Kristoffersen (+0,20 Sekunden) und den Slowenen Zan Kranjec (+0,92) hinter sich, die die weiteren Podestplätze für sich verbuchen konnten. Auf Platz fünf landete Alexander Schmid (+1,38), der im zweiten Durchgang durch einen beherzten Lauf noch nach vorne fahren konnte. "Ich bin super happy", sagte Schmid im BR. "Es war eine coole, engagierte Fahrt. Die Gran Risa zu fahren, ist ein Highlight der Saison. Das macht sehr, sehr viel Spaß."

Im Vorjahr hatte Schmid als Dritter in Alta Badia seinen bislang einzigen Podestplatz einfahren können.

Zwei weitere Deutsche im Finaldurchgang

Mit Anton Grammel und Fabian Gratz erreichten noch zwei weitere DSV-Läufer das Finale und belegten schließlich die Plätze 22 und 25 - gutes Teamergebnis für die deutschen Alpinen. Für beide war es das beste Weltcup-Resultat ihrer Karriere. Grammel fuhr erst zum zweiten Mal in die Punkte, Gratz erst zum dritten Mal. Stefan Luitz verpasste den Enddurchgang ebenso wie Julian Rauchfuss.

Für die Techniker steht zum Jahresabschluss am Donnerstag noch ein Slalom in Madonna di Campiglio an.