Odermatt gegen Sarrazin: Speed-Duell elektrisiert den Ski-Weltcup

Auf der Kandahar geht der Zweikampf zwischen den Ski-Stars Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin in die nächste Runde. Die Konkurrenz staunt - vor allem über den französischen Quereinsteiger.

Auf der berühmten Kandahar in Garmisch-Partenkirchen müssen die Skirennfahrer durch die "Hölle". Doch auch dieser Steilhang dürfte Cyprien Sarrazin und Marco Odermatt vor den beiden Super G am Samstag (11.45 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr/jeweils LIVE! bei kicker) kaum Angst einjagen. Das Duo aus Frankreich und der Schweiz fährt in den Speed-Disziplinen derzeit schlicht und ergreifend in einer eigenen Liga. Ihr Duell elektrisiert den kompletten alpinen Weltcup - und lässt sowohl die Fans als auch die Konkurrenten staunen. Am Wochenende geht es in die nächste Runde.

"Ich glaube, für den Skisport ist es, gerade jetzt, wo Aleks leider fehlt, wichtig, dass wir ein neues Duell haben", sagte Odermatt zuletzt. Mit Aleks meinte er Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger war der große Abfahrts-Dominator der vergangenen Jahre und auch vor dieser Saison als schärfster Speed-Rivale von Odermatt gehandelt worden. Sein schlimmer Sturz in Wengen vor zwei Wochen bremste den 31-Jährigen aber schmerzhaft und abrupt aus. Für Kilde ist der Winter gelaufen, für Odermatt der Weg deshalb nun aber nicht frei.

Streif-Sieger hat "einen Lauf"

Im Gesamtweltcup wird der Eidgenosse mit ziemlicher Sicherheit zum dritten Mal in Serie ganz vorne landen. In den schnellen Disziplinen hat sich aber Sarrazin zum neuen Herausforderer und unerbittlichen Jäger aufgeschwungen - nein, geradezu katapultiert. Bei seinen zwei Siegen auf der legendären Streif in Kitzbühel am vergangenen Wochenende hielt die Ski-Welt erst kollektiv den Atem an und verneigte sich dann vor dem 29-Jährigen.

"Er hat jetzt einen Lauf", sagte der Routinier im deutschen Team, Romed Baumann. Und das war längst nicht immer so. Zunächst einmal hat Sarrazin in seiner Karriere überhaupt erst 14 Weltcup-Abfahrten bestritten. Jahrelang war er überwiegend in den technischen Disziplinen, vor allem im Riesenslalom, unterwegs. 2022 erfolgte der Wechsel. Und da dürfte manch einer dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, war Sarrazin doch schon lange für seine riskante Fahrweise und den einen oder anderen spektakulären Abwurf bekannt.

Sarrazin findet richtige Dosierung

"Man hat die letzten drei Jahre schon gesehen, dass er einen unglaublichen Speed hat", sagte auch Baumann über den Franzosen. "Er ist immer extrem ans Limit gegangen, hat brutal riskiert. Er ist auch extrem oft auf der Schnauze gelegen." Nun habe er aber eben "das Selbstvertrauen, dass er es auch ins Ziel bringt." Sarrazin hat die richtige Dosierung seiner Waghalsigkeit, Risikobereitschaft und Energie gefunden. Neben dem Super G in Wengen gewann er drei der vergangenen fünf Abfahrten und wurde in den anderen beiden jeweils Zweiter. Will Odermatt auf der Kandahar gewinnen, muss er an Sarrazin vorbei.

"Ich glaube nicht, dass er plötzlich langsamer wird diese Saison. Er ist jetzt im Flow und es funktioniert alles", sagte der Schweizer jüngst anerkennend über seinen Rivalen. Aber auch Odermatt, der in Kitzbühel so gerne selbst gewonnen hätte, kommt mit reichlich Schwung nach Garmisch-Partenkirchen. Der Triumph beim Riesenslalom in Schladming am Dienstag war bereits der achte Saisonsieg des 26-Jährigen. Neben dem Gesamt- führt der Allrounder auch den Abfahrts-, Super-G- und Riesentorlauf-Weltcup an. Odermatt ist der Überflieger der alpinen Ski-Szene. Einzig Sarrazin erreicht im Speedbereich derzeit seine Flughöhe.