Odermatt einmal mehr souverän - Schmid verpasst  gewünschten Abschluss

In Courchevel stand der letzte Riesenslalom auf dem Programm und war ein Spiegelbild der Saison: Wie so oft war kein Vorbeikommen an Dominator Marco Odermatt. Alexander Schmid konnte die deutschen Hoffnungen nicht erfüllen.

Alexander Schmid landete beim Weltcup-Finale unter ferner liefen. IMAGO/NurPhoto