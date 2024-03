Odermatt: Der Außerirdische, der im Fanbus nach Hause fährt

Marco Odermatt dominiert den alpinen Skizirkus - und strahlt auch über den Sport hinaus. Der Schweizer Ausnahmekönner im Portrait.

Die Sonne versteckt sich noch hinter dem Bergmassiv, als sich an diesem Sonntagvormittag Ende Januar die nostalgisch anmutende Zugspitzbahn von Garmisch-Partenkirchen in Richtung Kreuzeckbahnhof schlängelt. Dort, am Fuße der legendären Kandahar-Abfahrt, wollen nahezu alle Passagiere aussteigen. Um entweder selbst auf die Piste zu gehen, oder sich an diesem Tag das Super-G-Rennen der Profis anzuschauen.

Wer zeitig dran ist, hat Glück. Denn auch die besten Skirennfahrer der Welt tummeln sich an der Talstation. Sie sind nicht zu übersehen, stecken schon in ihren Rennanzügen und trotten mit Sack und Pack zum Lift. Bei einem Kaffee lässt sich das Männleinlaufen ungestört beobachten. Keine Absperrung, kein Sicherheitsdienst. Undenkbar wäre das bei der Ankunft einer Profi-Fußballmannschaft am Stadion.

Ein Foto, eine Reaktion und die obligatorische Champagnerdusche

Ganz nahbar zeigt sich auch der Beste der Szene. Marco Odermatt stiefelt mit den Skiern auf der Schulter und den Stöcken in der Hand zum Lift - und erfüllt dabei ohne zu zögern noch einen Fotowunsch. Der Strahlemann aus der Schweiz muss sich an diesem Morgen ein Lächeln abringen, schließlich lief das Rennen am Tag zuvor nicht nach seinem Geschmack. Nur Platz vier nach zuvor zwölf Super-G-Podestplätzen in Serie. Als "nicht weltcupwürdig" bezeichnete der 26 Jahre alte Ausnahmekönner die Bedingungen. Die warmen Temperaturen der letzten Tage hatten der Piste zugesetzt. Zudem kritisierte Odermatt die einfache Kurssetzung auf der kurzen Strecke. Seine herausragenden Fähigkeiten konnte er diesmal nicht ausspielen.

Doch Odermatt wäre nicht Odermatt, würde er nicht zurückschlagen. Bei deutlich besseren Bedingungen als am Vortag fährt der Eidgenosse einmal mehr am Limit - und diesmal zahlt sich das Risiko wieder aus. Odermatt schließt Frieden mit der Kandahar und strahlt bei der Champagnerdusche mit der Sonne, die sich inzwischen über den Berg gekämpft hat, um die Wette.

Bilder dieser Art wiederholen sich seit Odermatts erstem Weltcupsieg im Dezember 2019, als der damals 22-jährige Nidwaldner sensationell den Super G in Beaver Creek gewann. Damals nahm die "Odi-Mania" so langsam ihren Lauf ...

In anderen Sphären

Kugel-Kuss: Marco Odermatts Sammlung wächst. AFP via Getty Images

Inzwischen ist Odermatt Doppelweltmeister, Olympiasieger und dreimaliger Gesamtweltcup-Sieger. Bereits in der vergangenen Saison hatte er den 23 Jahre alten Punkterekord von Österreichs Ski-Legende Hermann Maier getoppt, indem er als zweiter Mann die 2000-Punkte-Marke (2042) knackte. In diesem Winter bewegte er sich erneut in außerirdischen Sphären und deklassierte seine Konkurrenten teils regelrecht, wobei man auch dazusagen muss, dass der österreichische Allrounder Marco Schwarz sowie der norwegische Speed-Spezialist Aleksander Aamodt Kilde die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden mussten.

Odermatts Paradedisziplin ist der Riesenslalom, der als Basis für alle Disziplinen gilt. Die kleine Kristallkugel für den Gewinn dieser Wertung heimste er zum dritten Mal in Folge und quasi nebenbei ein. Nicht jedoch ohne große Emotionen zu zeigen, schließlich gewann er neun von zehn Rennen - auch für ihn "unglaublich".

Insgeheim aber jagte er in dieser Saison die Abfahrtskugel, denn die fehlte noch in seiner Sammlung. Bei der WM 2023 in Courchevel hatte er Blut geleckt, war Abfahrtsweltmeister geworden, ohne zuvor eine Weltcup-Abfahrt gewonnen zu haben. Rückblickend sprach er vom "wahrscheinlich verrücktesten Tag" seines Lebens. Den ersten Weltcup-Abfahrtssieg seiner Karriere fuhr Odermatt schließlich beim Heimspiel am Lauberhorn im Januar ein. Und weil beim finalen Showdown in Saalbach-Hinterglemm die letzte Abfahrt dem Wetter zum Opfer fiel, krönte er sich tatsächlich zum Abfahrtskönig.

Ein Österreicher hilft beim Muskelaufbau

Um für das Pensum - nur Slalom fährt Odermatt nicht - gewappnet zu sein, investierte der eher schmächtige "Odi" in der Sommervorbereitung viel mehr in den Bereichen Kraft und Kondition. Eine wichtige Rolle spielte dabei ausgerechnet ein Österreicher: Athletiktrainer Kurt Kothbauer, ein ehemaliger Kugelstoßer, Speer- und Diskuswerfer, der schon mit Maier arbeitete, formte Odermatt. Mehr Muskelmasse für die Abfahrtsrennen musste her. Kothbauer holte nach eigener Aussage das Optimum heraus und räumt nun auf eigenen Wunsch das Feld. Mehr könne er nicht tun.

Freestyle für die Körperbeherrschung

Das Skifahren an sich wurde Odermatt quasi in die Wiege gelegt. Im Alter von zwei Jahren steht er in Begleitung von Papa Walti, der jeden einzelnen Skitag seines Sohnes notiert, erstmals auf Skiern. Bald fährt der kleine "Odi" die ersten Rennen und besucht in Engelberg die Sportmittelschule. In seinen jungen Jahren legt er eine wichtige Grundlage für seinen späteren Erfolg: Koordination. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Fabian Bösch meistert er in der Turnhalle spektakuläre Parcours, draußen im Schnee üben die beiden Back- und Frontflips. Bösch wechselt in Teenager-Jahren von Alpin auf Freestyle-Ski, wo er später große Erfolge feiert.

Odermatt wiederum profitiert noch heute von der damals erlangten Körperbeherrschung. Die Kombination aus seinem außergewöhnlichen Gefühl für die schnellste Linie und den körperlichen Voraussetzungen, diese auch zu fahren, ist einzigartig und macht ihn vielleicht zum besten alpinen Skirennläufer der Geschichte. Er kann Situationen meistern, in denen andere im Fangnetz landen.

Neureuther: "Odermatt ist der moderne Athlet"

Seine Schwünge sind unnachahmlich. picture alliance / IPA

"Marco Odermatt ist der moderne Athlet", sagt der ehemalige Skirennläufer und heutige TV-Experte Felix Neureuther. "Er ist nicht nur in einer Sache gut, er ist allgemein athletisch extrem gut aufgestellt. Er kann Wakeboarden, Ballsportarten und vieles mehr. Da haben die Eltern viel richtig gemacht, indem sie ihn alles haben probieren lassen", freut sich Neureuther, der "diese frühe Spezialisierung auf eine Sportart sowieso kritisch sieht".

Man könne sich im Skisport schon vieles erarbeiten, aber das, was Odermatt auszeichnet, eben nicht. "Er hat die perfekten Hebel für einen Skifahrer, die perfekten körperlichen und mentalen Voraussetzungen - und ist ein extrem intuitiver Skifahrer", sagt Neureuther und schwärmt: "Die Linien, die er fährt, wie schnell er mit dem Schwung fertig ist, dieses Auflösen des Schwungs, seine Hoch-Tief-Bewegungen - das ist so schwer umzusetzen, und er macht es."

In Federers Fußstapfen

Zu diesem perfekten Gesamtpaket gehört auch der Charakter. Trotz all seiner Erfolge ist Odermatt bodenständig, authentisch, nahbar, offen und mannschaftsdienlich geblieben - und auch deshalb so beliebt in der Schweiz, wo er schon dreimal als Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde. Einer Studie zufolge verdrängte er im vergangenen Frühling sogar Tennis-Ikone Roger Federer von der Spitze des Schweizer Popularitätsrankings.

Seltener öffentlicher Auftritt von Marco Odermatt mit Freundin Stella. picture alliance/KEYSTONE

Heimat, Familie, Freundin und Freunde sind Odermatt extrem wichtig, sie erden ihn, wenn er von seinen Reisen nach Hause kommt. Im Kanton Nidwalden genießt das Ausnahmetalent die naheliegenden Berge und den Vierwaldstättersee gleichermaßen. In seiner Freizeit liebt er das "Powdern", das Tiefschneefahren also, das er als "Ursprung der Freude am Skifahren" bezeichnet. Im Sommer zieht es ihn ans Meer. Und wenn es was zu feiern gibt, lässt er es auch mal krachen.

Fanbus statt Luxus-Limousine

Der Schweizer Ski-Reporter Marcel Perren vom "Blick" begleitet den Weltcup-Zirkus schon seit über 20 Jahren und sagt über das Phänomen Odermatt: "Marco weiß, dass er in einer absoluten Nischensportart zu Hause ist und verhält sich auch so." Eine Anekdote aus dem Januar 2023 belegt dies eindrucksvoll: Statt nach seinem Erfolg in Adelboden - für jeden Riesenslalomfahrer ein Saison-Höhepunkt - mit einer von einem Sponsor zur Verfügung gestellten Limousine nach Hause zu fahren, steigt Odermatt lieber in den Bus von seinem Fanclub. Im Januar 2024 wiederholt er nicht nur seinen Erfolg am Chuenisbärgli, sondern steigt erneut zu den grölenden Fans in den Bus.

Odermatt braucht keine Sonderbehandlung, verlangt kein Privatteam wie seine Landsfrau Lara Gut-Behrami. Er ist ein Teamplayer und reißt die ganze Mannschaft mit.

Er habe noch keine Schwäche an Odermatt entdeckt, sagt Perren. Odermatt selbst bezeichne sich als sehr schlechten Verlierer, das sei alles. Spannend werde es, wenn eine Phase kommt, in der er nicht in jedem Rennen auf dem Podium steht. Doch die ist vorerst nicht in Sicht, Odermatt trägt pure Fahrfreude in sich. "Er ist süchtig nach Skifahren", sagt Perren. Odermatt werde fahren, solange er Spaß hat. Und natürlich von Verletzungen verschont bleibt.