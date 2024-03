Oddur Gretarsson über die Gründe für seinen Abschied aus Balingen

Am Montag hatte HBW Balingen-Weilstetten den bevorstehenden Abschied von Oddur Gretarsson bekannt gegeben, vor dem Heimspiel gegen die MT Melsungen äußerte sich der Linksaußen zu den Gründen für seine Entscheidung. Nach elf Jahren in Deutschland, davon die letzten sieben in Balingen, geht es für ihn zurück in die Heimat.

"Meine Familie und ich haben uns so entschieden. Wir haben gefühlt, dass es im Sommer der richtige Zeitpunkt ist um in die Heimat zu ziehen", so Oddur Gretarsson vor dem Balinger Spiel gegen die MT Melsungen, das HBW nach großem Kampf mit 22:25 verlor. Der Außen würde sich gern mit dem Klassenverbleib von der Alb verabschieden.

Der Grund für die Rückkehr ist die Familie, so Oddur Gretarsson. "Es ist eine lange Zeit, elf Jahre. Es ist klar, wir werden vieles von Deutschland vermissen, aber wir freuen uns auch darauf, wieder in die Nähe der Familie zu ziehen und in der Heimat zu leben. Wir wollen auch, dass unsere Kinder näher bei Oma und Opa sind - das ist der Hauptgrund."

"Das tut uns natürlich sehr leid, aber dem Wunsch zurück in die Heimat zu gehen, können wir nichts entgegensetzen, als ihn mit größtem Respekt zur Kenntnis zu nehmen", hatte HBW-Geschäftsführer Felix König bereits bei der Bekanntgabe des Abschieds erklärt. Als Nachfolger hat HBW bereits Tim Matthes präsentiert.

Rückkehr zu Thor Akuryri

"Ich werde es natürlich vermissen, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Aber jetzt muss die Familie vorgehen", so Oddur Gretarsson, der unter der Woche bei Thor Handbolti als Neuzugang vorgestellt wurde. Dem Verein, für den er bereits in der Jugend spielte und im Alter von 15 Jahren bereits in die Männer-Mannschaft berufen wurde. "Er ist ein erfahrener Spieler mit einer unglaublichen Karriere", freut sich sein zukünftiger Trainer Halldór Örn Tryggvason.

Die Anfrage des Vereins war das Zünglein an der Waage bei der Frage nach der Rückkehr und dem Abschied. "Die Entscheidung ist mir richtig schwer gefallen, dass war keine spontane Entscheidung", betonte Oddur Gretarsson, der sieben Jahre in Balingen auflief und über 200 Spiele für HBW absolvierte. "Wir haben viele Wochen überlegt, dann hat mich mein Heimatverein Thor Akureyri kontaktiert."

Auf den Einwurf von Dyn-Moderator Markus Götz, dass das ja auch der Heimatort von Bundestrainer Alfred Gislason sei, stellte Oddur Gretarsson sofort klar: "Ja, aber der andere Verein." Und fügte mit einem Lächeln an zum Verhältnis der beiden Klubs an: "Das ist keine Freundschaft. Das ist Derby." Aber doch etwas anderes als die Handball Bundesliga und Heimspiele in Balingen. "Ich werde die Hölle Süd vermissen", so Oddur Gretarsson.