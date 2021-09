Oczipka darf nur in der Bundesliga und im Pokal ran

Vor einer Woche hat sich Verteidiger Bastian Oczipka dem 1. FC Union angeschlossen. Der dritte Linksverteidiger im Kader soll seine Variabilität einbringen. Im Europacup wird er allerdings nicht zum Zuge kommen.

Bastian Oczipka kam vor allem wegen der "positiven Grundstimmung" in der Mannschaft und im Verein zum 1. FC Union Berlin. Am Montag wurde der 32 Jahre alte Abwehrspieler, der bis Ende Mai bei Schalke 04 unter Vertrag stand, aber erst einmal von seinen neuen Mitspielern vertrieben.

Weil die Party-Musik zu laut aus dem Kraftraum dröhnte, mussten die ersten vereinsunabhängigen Zeitungs-, Radio- und TV-Interviews mit der Neuverpflichtung in einem größeren Abstand vom Kabinentrakt durchgeführt werden. Seinen Wechsel in die Hauptstadt hat der 286-fache Bundesligaspieler aber keinesfalls bereut. "Mit Cedric Teuchert und Frederik Rönnow habe ich bei Schalke zusammengespielt, mit Max Kruse beim FC St. Pauli. Die habe ich vorher kontaktiert. Alle haben mir zu Union geraten", sagte Oczipka.

Puhacz nur nur Dreier- oder Fünferkette zugetraut

Auf seiner Position hinten links gibt es mit dem zweifachen Saison-Torschützen Niko Gießelmann und dem polnischen Nationalspieler Tymoteusz Puchacz zwei weitere Mitbewerber. Puchacz wird aber zurzeit nur das Spiel mit der Dreier- beziehungsweise Fünfer-Abwehrkette zugetraut. Mehr Variabilität in Richtung Viererkette erhoffen sich Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer in Kürze durch Oczipka.

Letztgenannter schaut nicht allzu weit in die Zukunft, die nach ein, zwei Lehrjahren dem erst 22 Jahre alten Puchacz gehören könnte "Wir Spieler müssen eher in der Gegenwart denken. Es ist vollkommen richtig, dass ich auf mehreren Positionen spielen kann", meinte Oczipka. "Für Schalke habe ich in der Dreier- und Viererkette gespielt, auch in der Fünferkette. Diese drei Positionen kommen für mich absolut in Frage."

Vorerst kein Europapokal für Oczipka

Oczipka kam auch nach Berlin, weil Union vorerst in drei Wettbewerben spielt. Allerdings kann Oczipka in diesem Jahr maximal in der Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz kommen. Er wurde wie Torwart Jakob Busk, Verteidiger Rick van Drongelen, die Offensivspieler Pawel Wszolek und Keita Endo sowie Angreifer Anthony Ujah nicht für die Gruppenphase der Europa Conference League nominiert.

Das dürfte mit seiner aktuellen Verfassung zu tun haben. Durch die Vorbereitung mit einem Personal Trainer in Köln soll der zweifache Familienvater zwar sehr gut im Saft stehen. Das fehlende Mannschaftstraining führte jedoch zu mangelnder Spielfitness.

Für die Heimpartie am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg sieht sich Oczipka selbst nicht als Option. "Gegen Augsburg würde es jetzt noch keinen Sinn machen. Ob es danach die Woche sein wird, ist schwierig zu sagen. Die Saison ist noch lang", erklärte er.

In nächster Zeit muss er noch den Umzug seiner Familie von Düsseldorf nach Berlin organisieren. Dann lässt er auch räumlich die Zeit bei Schalke hinter sich. Über den Abstieg und die unangenehmen Begleitumstände mag er kaum noch sprechen. "Das hat an mir sehr genagt. Deswegen war die Zeit ohne Verein vielleicht gar nicht so verkehrt, um endgültig den Kopf freizubekommen", meinte Oczipka. "In dem einem Jahr sind sehr viele negative Sachen passiert. Die etwas längere vereinsfreie Zeit war für den Kopf mental sehr gut." Matthias Koch

Gästefans in der Conference League zugelassen

Apropos Europapokal: Wie die Unioner mitteilten, erlaubt das vom UEFA Exekutivkomitee beschlossene "Return to Play Protocol v5" Gästefans in der Gruppenphase der europäischen Wettbewerbe. "Maßgeblich für die Zulassung sind die national geltenden Einreiseregeln und die Zugangsregelungen für Stadien", heißt es einer Klubmitteilung. "Wir begrüßen diese Entscheidung und halten sie für richtig und vernünftig", wird Präsident Dirk Zingler zitiert.