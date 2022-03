Ochs steigt bei der Eintracht ins Nachwuchsleistungszentrum ein

Patrick Ochs ist zurück bei der Eintracht: Der gebürtige Frankfurter und langjährige SGE-Profi wird Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum der Hessen.

Wie Eintracht Frankfurt am Montagvormittag mitteilte, hat Patrick Ochs bereits zum 1. März seine Position als Sportlicher Leiter im Nachwuchsleitungszentrum angetreten. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen sowohl die zweite Mannschaft (Eintracht Frankfurt II) als auch die Teams der U 19, U 17 und U 16. Ochs ist bereits in die Planungen für die kommende Saison einbezogen. Diese werden besonders den Aufbau der Zweitvertretung betreffen. Denn erst im Februar haben die Adlerträger einen Antrag auf Aufnahme einer zweiten Mannschaft in die Hessenliga gestellt, der Hessische Fußball-Verband (HFV) gab dem Antrag statt. Die Eintracht hatte im Jahr 2014 ihre damalige zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet.

kicker Wochenendrückblick vom 14.3.2022 Felix Magath heuert bei Hertha BSC an, Leverkusen verliert Spiel und Spieler in Köln, DSV-Adler gewinnen Silber bei Skiflug-WM kicker Wochenendrückblick vom 6.3.2022 06.03.2022 kicker Wochenendrückblick vom 27.2.2022 27.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 20.2.2022 20.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 13.2.2022 13.02.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Ochs durchlief sämtliche Juniorenteams der Eintracht, nach einem zweijährigen Gastspiel beim FC Bayern kehrte er im Jahr 2004 zu seinem Heimatverein zurück. Bis 2011 bestritt er im Trikot mit dem Adler auf der Brust 174 Bundesligaspiele (vier Tore). Anschließend spielte er noch für die TSG Hoffenheim, den VfL Wolfsburg sowie den FSV Frankfurt. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere absolvierte er bei der Eintracht ein sechsmonatiges Praktikum, zuletzt war er Sportvorstand bei Hessenligist SC Hessen Dreieich.

Ex-Profi Gunesch wird Übergangstrainer

Mit Ralph Gunesch wird ein weiterer Ex-Profi in das Nachwuchsleistungszentrum eingebunden. Der 38-Jährige, der während seiner aktiven Karriere unter anderem für den FC St. Pauli, den 1. FSV Mainz 05 sowie den FC Ingolstadt spielte, wird Übergangstrainer und zeichnet damit für die Durchlässigkeit zwischen Junioren- und Profibereich verantwortlich. Dritter neuer Mann unter NLZ-Leiter Alexander Richter wird Marc Hess. Der 32-Jährige, der vom Ausrüster Nike zur Eintracht wechselt, wird künftig Leiter Strategie und Entwicklung. Die personellen Neubesetzungen im Frankfurter NLZ wurden nach dem Abgang von Andy Möller notwendig.

"Wir gewinnen drei Experten, die im Team von Alexander Richter dazu beitragen werden, dass wir im Nachwuchsleistungszentrum unsere Strukturen weiterentwickeln und die Abläufe zwischen den einzelnen Mannschaften bis hin zum Profiteam optimieren", sagte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche.