Ochs fehlt Hannover bei St. Pauli

Hannover 96 muss im Gastspiel am Sonntag bei Spitzenreiter FC St. Pauli auf Philipp Ochs verzichten.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wurde der Außenbahnspieler positiv auf das Coronavirus getestet. Bereits am Mittwochvormittag wies ein Test bei dem 24-Jährigen ein uneindeutiges Ergebnis auf. Ochs hat sich daraufhin zur Sicherheit in Isolation begeben. Ein weiterer Test am Nachmittag erbrachte dann ein positives Ergebnis.

Wie die Roten weiter mitteilten, weist Ochs, der bereits dreimal geimpft ist, keinerlei Symptome auf. Wie lange Ochs nun pausieren muss, steht noch nicht fest. Für das anstehende Gastspiel am 23. Spieltag am Sonntag am Millerntor (13.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) fällt er aber definitiv aus.

Ochs spielt seit Januar 2020 im 96-Trikot. In diesem Zeitraum hat er bisher 44 Pflichtspiele für die Roten bestritten und dabei vier Tore erzielt. 96-Coach Christoph Dabrowski muss mit Sebastian Ernst (Achillessehnen-OP), Sei Muroya (Bänderverletzung) und Gael Ondoua (5. Gelbe) bereits auf drei Stammkräfte verzichten.