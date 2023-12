Obwohl der Vorsprung schmilzt: Wie dem BVB auch Platz 5 für die CL-Teilnahme reicht

Borussia Dortmund steckt in der Krise, zumindest in der Bundesliga. Dort muss es aber vielleicht gar nicht Platz vier (oder mehr) sein, um nächstes Jahr wieder Champions-League-Fußball spielen zu dürfen.

Schon jetzt ist es so weit: Die neue Champions-League-Reform steht vor der Tür. So richtig zwar erst ab Herbst 2024, doch bereits in der laufenden Saison entscheidet sich zum Beispiel, welche Nationen gar fünf Mannschaften in das Teilnehmerfeld entsenden werden, das von 32 auf 36 Mannschaften anwachsen wird.

Zwei der vier zusätzlichen Plätze - also jeweils einer - werden an die beiden Ligen vergeben, die in den drei UEFA-Wettbewerben Champions League, Europa League und Europa Conference League in der Vorsaison am besten abgeschnitten haben. Das greift demnach erstmals in der aktuellen Spielzeit.

Diese Neuerung eröffnet die große Chance für Mannschaften wie Borussia Dortmund in der Bundesliga oder Manchester United in der Premier League, nicht unbedingt unter die ersten Vier kommen zu müssen, um sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Doch entschieden ist dieses sich von Spieltag zu Spieltag verändernde Rennen um die beiden zusätzlichen CL-Plätze noch lange nicht - nach der Gruppenphase in allen drei Wettbewerben ist es gerade aus deutscher Sicht sogar so eng geworden wie seit Wochen nicht.

In der Koeffizienten-Wertung liegt die Bundesliga mit 13,64 Punkten aktuell auf dem zweiten Platz hinter der Serie A (14,00), hätte Stand jetzt also einen fünften Startplatz für die CL-Saison 2024/25. Doch mit 13,63 Zählern sitzt die Premier League dem deutschen Oberhaus inzwischen unmittelbar im Nacken, auf Rang vier folgt La Liga mit 12,69 Punkten. Ganz vorne in dieser Tabelle kann sich noch vieles tun, da die Italiener noch mit sieben Vereinen europäisch vertreten sind, die Deutschen mit sechs - ebenso wie die Engländer.

Einzelne Mannschaften sammeln für einen Sieg zwei Punkte ein, für ein Remis einen, für eine Niederlage gibt es null Punkte - das gilt für Champions League, Europa League und Conference League übrigens gleichermaßen. Bonuspunkte gibt es außerdem für entsprechende finale Gruppenplätze oder Teilnahmen an folgenden K.-o.-Runden. Planen lässt sich mit einem der fünften Teilnehmer-Plätze so kaum.

Theoretisch kann es auch sechs deutsche CL-Teilnehmer geben

Ein zusätzliches CL-Ticket geht übrigens nicht zwangsläufig an den Tabellenfünften einer Liga, die bisher über vier Startplätze verfügt. Sollte Dortmund die Bundesliga 2023/24 auf Rang fünf beenden, gleichzeitig aber die Königsklasse gewinnen und dadurch als Titelverteidiger an der kommenden Saison teilnehmen dürfen, landet das zusätzliche Ticket eben beim Bundesliga-Sechsten - sofern es sich die Bundesliga sichern kann.

Die Anzahl der Teilnehmer an EL und ECL bleibt dadurch unverändert, sodass die beiden besten Nationen im Folgejahr "einfach" eine Europapokal-Mannschaft mehr stellen dürfen. Für die aktuelle Saison wären das theoretisch Premier League und Serie A gewesen, die Bundesliga hätte es letztmals für die Saison 2020/21 geschafft (Platz zwei 2019/20).