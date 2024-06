Obuz verpasst Teile von Kölns Vorbereitung

Offensivspieler Marvin Obuz wird erst mit Verspätung in die Vorbereitung des 1. FC Köln einsteigen können. Der 22-Jährige zog sich einen Muskelbündelriss zu.

Vorerst gestoppt: Der von Köln an Essen verliehene Marvin Obuz. IMAGO/Agentur 54 Grad

Im letzten Saisonspiel der 3. Liga erwischte es Marvin Obuz: Beim 3:3 gegen den bereits abgestiegenen VfB Lübeck musste der Offensivspieler von Rot-Weiss Essen nach etwa einer halben Stunde vom Feld. Die Diagnose: Muskelbündelriss.

Damit wird Obuz den Beginn der Vorbereitung bei seinem Stammklub 1. FC Köln verpassen. Etwa zwei Monate dürfte ihn die Blessur stoppen, sodass erst Mitte Juli wieder an Training zu denken ist. Ende Juli fährt der FC dann ins Trainingslager in die Steiermark. Läuft alles glatt, könnte Obuz dann wieder belastbar sein.

Wichtige Rolle für Obuz wegen der Transfersperre

Der zuletzt verliehene Offensivspieler hatte in Essen eine äußerst erfolgreiche Saison erlebt, zwischenzeitlich mit RWE sogar an den Aufstieg denken können. In 34 Einsätzen erzielte Obuz sieben Tore und lieferte 14 Vorlagen, damit ist er der Top-Scorer der vergangenen Saison.

Bereits einige Wochen vor dem Lübeck-Spiel hatte er sich allerdings schon eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, war dann aber schneller zurückgekehrt und hatte wieder für RWE auf dem Platz gestanden - bevor es ihn im Saisonfinale erneut erwischte.

Weil die Kölner angesichts der durch die FIFA verhängten Transfersperre in diesem Sommer keine neuen Spieler für ihren Kader anmelden können, kommt Leih-Rückkehrern wie Obuz eine besondere Bedeutung zu. Die guten Leistungen des gebürtigen Kölners ließen hoffen, dass Obuz womöglich auch in der 2. Liga beim FC eine gute Rolle spielen kann.