Oblak, Sesko - und sonst? Slowenien ist der große Außenseiter

Serbien, Dänemark und England: Bei der zweiten EM-Teilnahme hat es Slowenien mit starken Gegnern zu tun. Die Elf um Jan Oblak und Benjamin Sesko geht als großer Außenseiter ins Turnier. Liegt darin aber nicht auch eine Chance?

Hoffnungsträger für Slowenien: Jan Oblak (in Gelb) und Benjamin Sesko. UEFA via Getty Images

Reicht da Optimismus? Die Hoffnung auf das Gute? Ist es genug, mit aller Kraft daran zu glauben? Oder muss man vielmehr die Augen vor der Realität verschließen, um davon zu sprechen, dass Slowenien bei der Europameisterschaft überraschen könnte?

In Gruppe C wird es die Mannschaft von Trainer Matjaz Kek mit Serbien, Dänemark und England aufnehmen. Teams, die Slowenien individuell deutlich überlegen sind. Alles andere als ein Aus in der Vorrunde käme also einer Sensation gleich - doch genau diese hält Radenko Mijatovic für möglich. "Ich denke, dass jedes Spiel eine Chance für Slowenien ist", sagt der Verbandspräsident, "wenn man bedenkt, dass die Jungs sehr homogen sind, dass sie Qualität haben, dass die Atmosphäre gut ist, denke ich, dass Slowenien für eine Überraschung in dieser Gruppe sorgen kann."

2016, daran erinnert Mijatovic, habe es Island vorgemacht, wie man es als Außenseiter bei einer EM-Endrunde weit bringen kann. In Frankreich ließ der Underdog den späteren Europameister Portugal in der Gruppe hinter sich, schaltete England im Achtelfinale mit einem 2:1 aus und scheiterte erst in der Runde der letzten Acht am Gastgeber (2:5). Auch Wales überraschte seinerzeit und drang bis ins Halbfinale vor.

Unerwartete Erfolgsgeschichten, an denen sich Slowenien nun ein Beispiel nehmen will. "Es ist schon oft vorgekommen, dass kleine Nationalmannschaften überrascht haben", sagt Mijatovic und folgert deshalb: "Bei diesen Turnieren ist alles möglich."

Die Hoffnungen ruhen auf Oblak und Sesko

Zur Wahrheit gehört allerdings schon: Slowenien ist das kleinste Land aller 24 EM-Teilnehmer. Und sowohl bei der bislang einzigen EM-Teilnahme 2000 als auch bei den WM-Endrunden 2002 und 2010 war schon nach der Gruppenphase Schluss.

Beim vierten großen Turnier ruhen die Hoffnungen nun auf Torhüter Jan Oblak (Atletico Madrid) und Angreifer Benjamin Sesko (RB Leipzig). Das Duo soll vorangehen und die Mannschaft führen - am besten zu einem Höhenflug, den nur wenige für möglich halten. Es gibt sie aber, die Optimisten oder Augenverschließer - je nachdem, wie man es betrachtet. Einer von ihnen heißt Radenko Mijatovic.