Oberschenkelverletzung: Barcelona auf unbestimmte Zeit ohne Sergi Roberto

Wie der FC Barcelona am Mittwoch mitteilte, wird Sergi Roberto sich nach einer Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen müssen. Das polyvalente Eigengewächs fehlt den Katalanen somit bis auf Weiteres.

Der Eingriff werde in Finnland von einem Spezialisten unter der Aufsicht der medizinischen Abteilung des kriselnden Klubs durchgeführt, so die Spanier. In der laufenden Saison stand Sergi Roberto, der bereits vor 15 Jahren seine Zelte in "La Masia" aufschlug, in neun Liga- und drei Champions-League-Spielen auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt war er Ende Oktober bei der 0:1-Niederlage bei Rayo Vallecano aufgelaufen.

Über eine Dauer des Ausfalls machte der FC Barcelona noch keine Angaben. Es werde eine Pressemitteilung geben, nachdem der Eingriff am rechten Oberschenkel vorgenommen worden sei.