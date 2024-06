Oberliga Westfalen: Startplatz für Bochums U 21 entfacht einen Rechtsstreit

Der VfL Bochum wird zur neuen Saison wieder eine U 21 melden. Die Frage, in welcher Liga die Jungprofis künftig antreten werden, mündete nun in einen Rechtsstreit zwischen dem Verband und insgesamt 13 Oberligisten.

Bereits Ende März hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass der Bundesligist VfL Bochum zur neuen Saison wieder eine U 21 zum Spielbetrieb anmelden würde. Im Zuge dessen hatte das Präsidium des zuständigen Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) in einem schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig entschieden, dass die Profi-Reserve in der Oberliga Westfalen an den Start gehen würde. Dass die Bochumer U 21 fast zehn Jahre nach dem Rückzug direkt wieder in der Oberliga spielen dürfe, sorgte nicht überall für Begeisterung. Vor allem innerhalb der betroffenen Oberliga Westfalen gab es jüngst immer wieder Gegenwind. Mittlerweile hat sich diese Thematik zu einem weitreichenden Rechtsstreit hochgeschaukelt.

Zur Erklärung: Speziell für zweite Mannschaften von Profi-Vereinen hatte der FLVW bereits vor einigen Jahren eine Ausnahme-Regelung geschaffen, dass diese nicht wie üblich in der Kreisliga C, sondern eine Spielklasse unterhalb der Ausstiegsklasse wieder einsteigen dürfen. Da der VfL Bochum seine U 21 im Jahr 2015 nach dem Abstieg in die fünftklassige Oberliga Westfalen zurückgezogen hatte, war den Blau-Weißen ein Startplatz in der sechstklassigen Westfalen-Liga laut Regelwerk bereits sicher.

Der FLVW erweiterte jedoch das Schlupfloch und verkündete, dass die Bochumer U 21 einen Startplatz in der Oberliga Westfalen erhalten würde. Im Zuge dessen würde die Ligastärke von 18 auf 19 Mannschaften erhöht werden. Um die Aufstockung zu rechtfertigen, garantierte der Verband den anderen 18 Oberligisten, dass die Eingliederung des VfL keine Auswirkungen auf den Oberliga-Abstiegskampf sowie den Aufstiegskampf in der 6. Liga der Saison 2024/25 haben würde. Erst in der Saison 2025/26 sollen entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit die Oberliga Westfalen zur Saison 2026/27 wieder in ihrer Sollstärke von 18 Mannschaften an den Start gehen kann.

Gegenwind von 13 Oberligisten

Um der Entscheidung des Verbandes entgegenzuwirken, hätten sich nach Informationen des Sportportals fupa insgesamt 13 Oberligisten zusammengeschlossen und Rechtsmittel gegen die Eingliederung des VfL Bochum II eingelegt. Als erste Instanz habe das Verbandssportgericht den Präsidiumsbeschluss des FLVW vom 27. März aber bestätigt und den Antrag auf sportgerichtliche Entscheidung des TuS Ennepetal, der vom FLVW offiziell als "Beschwerdeführer" geführt wird, abgelehnt.

In der Begründung heißt es, dass das Präsidium im Rahmen seiner nach Paragraph 26 festgelegten Befugnisse gehandelt habe und es ihm deshalb frei stand, die frühere Regelung zu Neuanmeldungen oder Wiedereingliederungen von zweiten Mannschaften ersatzlos aufzuheben. Gemeint ist damit der Beschluss des Präsidiums aus dem Jahr 2020, wonach die Bochumer U 21 bei einer Wiedereingliederung in der sechstklassigen Westfalenliga antreten müsse. Der Beschluss wurde am 3. Mai 2024 aufgehoben und die Eingruppierung des VfL Bochum II in die Oberliga Westfalen bestätigt. Als Rechtsgrundlage beruft sich der FLVW auf Paragraph 39, Absatz 3 der Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV).

Oberligisten legen Berufung ein

Doch der Rechtsstreit ist noch nicht zu Ende. Wie Anfang der Woche bekannt wurde, hat der TuS Ennepetal erneut stellvertretend für 13 Oberligisten Berufung gegen das Urteil des Verbandssportgerichts eingelegt. Streitpunkt bleibt der gültige Beschluss aus dem Jahr 2020, der Bochum in der Westfalenliga einordnen würde. Ob der erneute Einspruch Wirkung zeigt, wird sich in den nächsten 14 Tagen klären.