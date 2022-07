Oberliga Schleswig-Holstein: Modus, Favoriten und Übertragung

Lange müssen sich die Oberliga-Kicker im hohen Norden nicht mehr gedulden, bis es endlich wieder um Punkte geht. Vorab alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

Start und Schluss: Von wann bis wann geht die Oberliga Schleswig-Holstein?

Eröffnet wird die neue Oberliga-Saison in Schleswig-Holstein am kommenden Freitag, den 29. Juli. Aufsteiger FC Kilia 02 Kiel reist zum Vorjahres Tabellensechsten der Aufstiegsrunde TSV Bordesholm 1906. Anstoß ist um 19 Uhr. Der letzte Spieltag findet am 20. Mai 2023 statt.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Ähnlich wie in der Oberliga Hamburg fährt auch die Oberliga Schleswig-Holstein in diesem Jahr wieder eingleisig. Das Teilnehmerfeld der Saison 2022/23 beläuft sich auf 17 Mannschaften.

Wer ist neu mit dabei?

Im Aufstiegsrennen der Landesligen haben sich gleich drei Mannschaften für die diesjährige Oberliga-Saison qualifiziert. Neben dem FC Kilia 02 Kiel werden auch der Husumer SV und SV Grün-Weiß Siebenbäumen in der höchsten Spielklasse Schleswig-Holsteins um Punkte kämpfen. Aus der Regionalliga Nord stieg zudem der Heider SV in die Fünftklassigkeit ab.

Welche Reserverteams sind vertreten?

Wie schon in der Vorsaison stellt der VfB Lübeck die einzige Reservemannschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein.

Wer sind die Favoriten?

Zum Favoritenkreis zählen in dieser Saison zweifelsohne wieder der amtierende Meister SV Todesfelde, der in der Aufstiegsrunde den Sprung in Liga vier knapp verpasste, und der Vorjahres-Vize SV Eichede. Überraschen könnte derweil auch der Eckernförder SV, der auf eine ebenfalls starke Spielzeit zurückblicken kann.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Wie üblich qualifizieren sich der Meister der Flens-Oberliga und die Vertreter der Nachbarbundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen für die Aufstiegs-Playoffs, wobei zwei Aufstiegsplätze ausgespielt werden.

Wie ist die Abstiegsregelung?

In Puncto Abstiegskampf wird es in dieser Saison hochspannend. Durch den Abstieg des Heider SV und den Nicht-Aufstieg des SV Todesfelde liegt die Ligastärke bekanntermaßen bei 17 Mannschaften. Genau aus diesem Grund hat der Verband beschlossen, dass in dieser Saison vier, statt ursprünglich drei Mannschaften in die Landesliga absteigen.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

Hier geht's zum Tabellenrechner der Oberliga Schleswig-Holstein