Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Modus, Favoriten, Übertragung

Ende Juli geht es in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder los. Alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

Von wann bis wann geht die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar?

Ende Juli rollt für die Mannschaften der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der Ball wieder. Eröffnet wird die Spielzeit mit den Duellen SV Morlautern gegen FV Diefflen (Süd-Staffel) und TSG Pfeddersheim gegen FC Blau-Weiß Karbach (Nord) am 29. Juli (Anstoß jeweils 19:30 Uhr). Der letzte Spieltag wurde für das Wochenende 27./28. Mai 2023 angesetzt.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Im Gegensatz zur Vorsaison gehen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der neuen Runde nur noch 22 Teams an den Start und damit zwei weniger als zuletzt.

Welcher Modus wird gespielt?

Als einzige 5. Liga in Deutschland spielt die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auch in dieser Spielzeit eine alternative Spielform wie in der vergangenen Runde. Heißt: Zunächst treten die 22 Mannschaften in einer Nord- und Süd-Staffel (jeweils elf Mannschaften pro Staffel) gegeneinander an. Die besten fünf jeder Gruppe qualifizieren sich für die Meisterrunde, die restlichen zwölf Teams kämpfen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Wer ist neu mit dabei?

Sechs neue Teams gesellen sich zur Saison 2022/23 dazu. Dem Ahrweiler BC, dem TuS Kirchberg, dem SV Morlautern und dem SV Auersmacher gelang der Aufstieg aus der 6. Liga. Der FK Pirmasens und der TSV Schott Mainz stoßen als Absteiger aus der Regionalliga hinzu.

Wer ist nicht mehr dabei?

Acht Mannschaften sind nicht mehr dabei. Der FC Speyer, der TSV Emmelshausen, Hassia Bingen, der FV Eppelborn und der FSV Salmrohr sind sportlich abgestiegen. Schon während der Saison 2021/22 hat der SV Röchling Völklingen zurückgezogen. Freudiger ist dagegen die Abwesenheit von Wormatia Worms und des SV Eintracht Trier - beide sind mittlerweile Regionalligisten.

Welche Zweitvertretungen sind vertreten?

Mit dem 1. FC Kaiserslautern II und der SV Elversberg II sind lediglich zwei Reservemannschaften in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vertreten. Beide hatten in der vergangenen Spielzeit mit dem Abstieg zu kämpfen. Ob sich das ändert, bleibt abzuwarten.

Wer sind die Favoriten?

Ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden werden sicherlich die beiden Regionalliga-Absteiger aus Pirmasens und Mainz. Aber auch Arminia Ludwigshafen und Hertha Wiesbach werden sicherlich wieder versuchen, die Spitze zu attackieren.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steigt in die Regionalliga auf, der Tabellenzweite spielt mit den jeweiligen Vizemeistern der Oberliga Baden-Württemberg und der Hessenliga um einen vierten Aufstiegsplatz. Diese Aufstiegsspiele finden am 8., 11. und 14. Juni 2023 statt.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steigen laut Spielordnung am Ende der Spielrunde 2022/23 vier bis maximal acht Vereine ab - abhängig davon, wie viele Südwest-Teams aus der Regionalliga absteigen. Ziel ist es, die Staffelstärke von 22 Mannschaften auf 20 Mannschaften für die darauffolgende Saison zu reduzieren.

Wo werden die Spiele übertragen?

Vereinzelt werden Spiele der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei verschiedenen Streaming-Portalen übertragen.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

Hier geht's zum Tabellenrechner der Nord-Staffel.

Hier geht's zum Tabellenrechner der Süd-Staffel.