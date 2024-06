Oberliga-Meister Bischofswerdaer FV 08 verzichtet auf den Aufstieg in die Regionalliga

Paukenschlag in Bischofswerda: Nach der Last-Minute-Meisterschaft in der Oberliga NOFV-Süd am vergangenen Wochenende hat der BFV 08 seinen Verzicht am Aufstieg in die Regionalliga Nordost verkündet.

Auf die große Feier folgt große Ernüchterung. Erst am vergangenen Wochenende konnte der Bischofswerdaer FV 08 mit einem furiosen 6:0-Erfolg gegen den SV Arnstadt am Titel-Konkurrenten VFC Plauen vorbeiziehen und damit die Meisterschaft in der Oberliga NOFV-Süd sowie den Aufstieg in der Regionalliga Nordost feiern. Wie kurz nach der Last-Minute-Meisterschaft bereits durchgesickert war, gab es aber noch einige Fragezeichen bezüglich des Aufstieges in die vierte Liga.

Konkret ging es dabei um zwei Punkte: Zum einen soll den Blau-Weißen ein Trainer mit A-Lizenz - weder Cheftrainer Frank Rietschel noch seine beiden Assistenten Robert Koch und Ralf Marrack können eine solche vorweisen - fehlen. Zudem verfügt der BFV über keine regionalligataugliche Spelstätte. Weder die zuletzt genutzte Volksbank-Arena am Schmöllner Weg noch der altehrwürdige Wesenitzsportpark erfüllen die Anforderungen der Regionalliga Nordost.

Wie die Vereinsführung jüngst gegenüber dem kicker erklärt hatte, hatte man diesbezüglich noch keine finale Entscheidung getroffen und wolle in den kommenden Tagen Antworten auf die offenen Fragen liefern. Wie der BFV 08 am Mittwochmorgen in einem offenen Brief verkündete, steht die Entscheidung fest. Der BFV 08 verzichtet auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Keine nachhaltige Rückkehr möglich

"Neben der sehr erfolgreichen sportlichen Entwicklung ist es uns nicht gelungen, trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Monaten die wirtschaftlichen und zusammen mit der Stadt Bischofswerda die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine nachhaltige Rückkehr in die Regionalliga Nordost realisieren zu können", heißt es im offenen Brief. Aus diesem Grund "verzichtet der Bischofswerdaer FV 08 vorbehaltlich der offiziellen Lizenzentscheidung durch den NOFV auf das Startrecht in der Regionalliga Nordost für die Saison 2024/2025".

In der ausführlichen Begründung des Vereinsführung, werden auch die Beweggründe für die Entscheidung offengelegt. So hätten den BFV 08 die Regionalliga-Spielzeiten 2018/19 und 2021/22 soweit sensibilisiert, dass der Klub davon überzeugt ist, "aus der Euphorie heraus keine nicht wohl überlegten Schnellschüsse zu vollziehen. Das Wohl unseres gesamten Vereines steht über dem jeder einzelnen Mannschaft."

Die zahlreichen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Herausforderungen, dazu zählt unter anderem die fragliche Stadionthematik, die dem Verein "altersbedingt regelmäßig neue Aufgaben vor die Füße" werfen würde, hätten dazu geführt, dass die Vereinsführung keine Möglichkeit sieht, "um den nächsten Schritt auf sportlicher Ebene verantwortungsbewusst gehen zu können." Die Entscheidung wäre den Verantwortlichen "keinesfalls leicht gefallen", stellt die Vorstandschaft "nach vielen schlaflosen Nächten" klar.

Weg für Plauen frei

Wie es nun weitergeht, ist zwar offiziell noch nicht bestätigt worden, die naheliegendste Lösung liegt aber auf der Hand. Da der BFV 08 auf sein Aufstiegsrecht verzichtet, würde der nächstbeste NOFV-Süd-Oberligist, der auch die Lizenz beantragt hat - in diesem Fall wäre das der VFC Plauen - das Regionalliga-Ticket erhalten. Wie der Verband gegenüber dem kicker bestätigte, liegt nun alles am VFC, der zuletzt höchstdramatisch von der Oberliga-Spitze verdrängt worden war. "Sollte Plauen aufsteigen wollen, dann dürfen sie das", bestätigt der Nordostdeutsche Fußballverband.