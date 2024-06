Oberliga-Knipser Amaimouni-Echghouyab geht nach Hoffenheim

Das erste Jahr im Herrenbereich ist für Ayoube Amaimouni-Echghouyab so gut gelaufen, dass er das Interesse der TSG Hoffenheim geweckt hat. Der 19-jährige Angreifer wechselt nun vom Oberligisten SpVgg Erkenschwick nach Sinsheim und wird erstmal für die U 23 in der Regionalliga auf Torejagd gehen. Dass er das drauf hat, bewies er mit 18 Toren in 30 Liga-Spielen für Erkenschwick.