Oberhausen zu Gast in Lippstadt: Mehr Optionen für Terranova

Vor dem Gastspiel in Lippstadt stehen Oberhausens Trainer Mike Terranova wieder mehr personelle Optionen zur Verfügung. Unter anderem kehrt Tanju Öztürk nach überstandener Blessur wieder zurück.

Der kurz vor der "Deadline" vom SC Verl nach Oberhausen gewechselte Aaron Berzel (30) saß beim 5:0-Erfolg über die U-21-Mannschaft des 1. FC Köln nur auf der Bank und wird wohl auch am Samstag dort seinen Platz finden. RWO-Trainer Mike Terranova (46) hat nämlich nicht vor, an der siegreichen Formation etwas zu ändern: "Warum?", fragt er eher rhetorisch und zeigt sich immer noch höchst angetan von der spielerischen Reife und der konsequenten Chancenverwertung gegen Köln.

Beides hatte sich schon beim 4:0 im letzten Test gegen Gladbachs Nachwuchs gezeigt. "Das hat uns eine breite Brust mit auf den Weg gegeben", bilanzierte Christian März (28), der gemeinsam mit Fabian Holthaus (28) im Mittelfeld mittlerweile groß auftrumpft und auch Abschlussqualitäten offenbart. Da zugleich Anton Heinz (25) doppelt traf - und zwar nicht per Frei- oder Strafstoß, sondern aus dem Spiel heraus - und Sven Kreyer (31) immer mehr und immer besser als hängende Spitze und beinahe perfekte Anspielstation agiert, wird die Offensive der Kleeblätter schwerer ausrechenbar. Basis von allem aber ist die Abwehr. Verteidiger Nico Klaß (25) als deren Chef war überaus zufrieden: "Wenn alle tun, was besprochen ist, bilden wir einen sehr guten Verbund und ein absolutes Bollwerk."

Die personelle Situation hat sich bei RWO entspannt, zumal jetzt auch Tanju Öztürk (33) nach kurzem Ausfall wieder im Training ist. "Ich habe wieder mehr Auswahl", atmet Terranova auf. "Aber wie gesagt: Warum soll ich was ändern, ich bin zufrieden." In Lippstadt soll am Samstag der nächste Sieg her - "am besten wieder zu null, wie die letzten drei Male", hofft der Trainer. Und danach kommt der SV Rödinghausen, mit dem RWO noch eine Rechnung offen hat - 1:5 verloren die Oberhausener im Sommer im Wiehengebirge.

Auf die Tabelle schielt man bei RWO nur verstohlen und spricht nicht mal über den Abstand zum Traumplatz. Immerhin: Aachens Niederlage in Münster lässt das Feld der Klubs hinter dem Spitzenreiter eng zusammenrücken. "Wir bleiben konzentriert", betont Leistungsträger Klaß. Das ist wohl das Gebot der Stunde.