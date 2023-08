Oberhausen vor der Hürde Lippstadt: "Sind fünf Punkte hinter unserem Plan"

Im Duell SV Lippstadt 08 gegen Rot-Weiß Oberhausen treffen sich am Samstag in der Regionalliga West zwei Fehlstarter. Während bei RWO die Stimmung arg gedrückt ist, konnte Lippstadt im Pokal etwas Selbstvertrauen tanken.

Nach den beiden Auftaktniederlagen bei Aufsteiger SSVg Velbert (0:2) und gegen Titelaspirant Alemannia Aachen (1:2) hofft der SV Lippstadt 08 im zweiten Heimspiel in Folge gegen Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 14 Uhr) auf die ersten Punkte der neuen Saison. Das erste Erfolgserlebnis holte sich das Team von Trainer Felix Bechtold (32) bereits am Dienstagabend in der ersten Runde des Westfalenpokals, siegte beim benachbarten A-Kreisligisten DJK Mellrich standesgemäß 7:0 (1:0). Dabei trugen sich unter anderem die Offensivspieler Maximilian Franke (21), der doppelt traf, sowie Gerrit Kaiser (29), Seung-Won Lee (26) und Niek Munsters (21) in die Torschützenliste ein und tankten so neues Selbstvertrauen.

"Wir nehmen die positiven Dinge mit, haben zu Null gespielt, praktisch keine Chance des Gegners zugelassen und das Ergebnis in der zweiten Halbzeit noch in die Höhe geschraubt", so Bechtold im kicker-Gespräch. Einen leichten Aufwärtstrend hatte der SVL-Trainer aber auch schon im Aachen-Spiel erkannt, als seine Mannschaft nach einem 0:3-Halbzeitstand deutlich besser in die Partie kam und auch einen stabileren Eindruck hinterließ. "Daran wollen wir in den nächsten Wochen anknüpfen."

Um ein Zeichen zu setzen und den Konkurrenzkampf weiter anzuheizen, nahm Bechtold im Pokalspiel bereits zur Pause sämtliche fünf Wechsel vor, damit möglichst viele Spieler wertvolle Wettkampfpraxis sammeln konnten. Schließlich hat sich in dem mit 15 Neuzugängen umgebauten Kader noch nicht die optimale Formation gefunden. "Wir können guten Fußball spielen, aber wir benötigen auch Zeit", so Bechtold, der sich mit Blick auf das Duell mit RWO kämpferisch gibt: "Grundsätzlich können wir uns als SV Lippstadt mit einem großen Verein wie Rot-Weiß Oberhausen nicht messen. Als Team auf dem Platz sind wir aber schon in der Lage, auch gegen einen solchen Gegner zu bestehen."

Neben Innenverteidiger Maximilian Fischer (21) und Offensiv-Neuzugang Lewin D'Hone (22), die mit Kreuzbandrissen lange Zeit ausfallen, muss auch Angreifer Wladimir Wagner (22, nach Muskelfaserriss) noch passen. Der Ex-Verler soll aber zumindest schon bald wieder in das Training einsteigen.

Defensivschwächen bei Oberhausen

Bei Rot-Weiß Oberhausen ist die Stimmung gedrückt. "Nach zwei Spieltagen sind wir fünf Punkte hinter unserem Plan", fasste ein konsternierter Jörn Nowak nach dem 2:2 zuhause gegen Aufsteiger SSVg Velbert zusammen. Was den Trainer besonders bestürzte, war das teils chaotische Abwehrverhalten, das die beiden völlig vermeidbaren Gegentreffer ermöglicht hatte. Wenn Tanju Öztürk (zuletzt fehlend wegen muskulärer Probleme) wieder fit sein sollte, dürfte er den organisierenden und vor allem sprechenden Chef im Defensivverbund geben. "Wir sind hinten zu still", hat Nowak beobachtet.

Einigermaßen zufrieden zeigt er sich dagegen mit der Offensive, in der "Königstransfer" Moritz Stoppelkamp zu seinen ersten Treffern kam. Allerdings war bei aller Wucht der Oberhausener nicht zu übersehen, dass gegen Velberts engagierte und dichte Abwehr kaum echte Chancen herausgespielt wurden. Die RWO-Tore fielen nach einer Ecke und per Strafstoß. So dürfte taktisch umgestellt werden: Oguzhan Kefkir erhält auf dem Flügel mehr Platz, wenn Stoppelkamp als hängende Spitze spielt und auf Sven Kreyer und Manfredas Ruzgis durchsticht. Will man nicht schon früh der Musik hinterherlaufen, ist ein Sieg bei den punktlosen Lippstädtern Pflicht, Nowak: "Anders als unsere bisherigen Gegner Wiedenbrück und Velbert spielt Lippstadt mit. Das liegt uns."

Die weiteren Partien

Bereits am Freitag startet die Liga mit zwei Partien in den 3. Spieltag: Alemannia Aachen will gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach den ersten Heimsieg nachlegen, die Last-minute-Helden des Wuppertaler SV treten zeitgleich bei Schalke 04 II an. Am Samstag geht es - neben der Partie in Lippstadt - mit vier Partien weiter: Der SC Wiedenbrück empfängt Fortuna Düsseldorf II, im Duell der noch Sieglosen der FC Wegberg-Beeck das aktuelle Schlusslicht Rot Weiss Ahlen. Der 1. FC Düren will beim SV Rödinghausen zumindest ungeschlagen bleiben, ebenso der 1. FC Bocholt beim 1. FC Köln II. Und der Sonntag wartet mit der Begegnung SC Paderborn II gegen Fortuna Köln auf. Der FC Gütersloh, im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel im Einsatz, holt am 9. September gegen die SSVg Velbert nach.