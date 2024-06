Oberhausen stattet Hot mit Profi-Vertrag aus

Rot-Weiß Oberhausen hat Nachwuchsspieler Ozan Hot mit seinem ersten Profi-Vertrag ausgestattet. Der 19-jährige Außenbahnspieler schnupperte in der vergangenen Saison bereits bei sechs Kurzeinsätzen Regionalliga-Luft. "Ozan bringt viel Dynamik mit und soll in der kommenden Saison ordentlich Dampf über die linke Seite machen. Er trainierte die ganze Saison über bereits in der 1. Mannschaft mit und konnte sich so Schritt für Schritt weiterentwickeln. Dabei ist er noch nicht am Ende seines Potenzials angelangt und das möchten wir in der kommenden Spielzeit weiter aus ihm heraus kitzeln“, so Dennis Lichtenwimmer-Conversano, sportlicher Leiter.