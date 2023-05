Oberhausen: Propheter und die große Enttäuschung

Die Saison ist - zumindest was die Liga betrifft - so gut wie gelaufen für Rot-Weiß Oberhausen. Die Verantwortlichen stecken mittendrin in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit, setzen dabei aber auf Geduld. Fest steht: Kapitän Jerome Propheter wird den Verein verlassen.

Spielt keine Rolle mehr in den RWO-Planungen: Jerome Propheter. IMAGO/fohlenfoto