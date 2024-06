Oberhausen legt mit Demirarslan nach

Elias Demirarslan spielt weiterhin in der Regionalliga. Am Mittwoch gab Rot-Weiß Oberhausen die Verpflichtung des 23-jährigen Mittelfeldspielers von Absteiger SV Lippstadt 08 bekannt. Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter bei RWO, erklärt in einer Meldung: "Mit Elias gewinnen wir einen Spieler für uns, der sowohl auf der rechten als auch der linken Seite einsetzbar ist und zudem bereits im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam. Auch in den persönlichen Gesprächen konnte er Sebastian Gunkel und mich schnell überzeugen."