Oberhausen greift bei Kesim zu

Timur Mehmet Kesim wechselt in der Sommerpause von Schwarz-Weiß Essen zu Rot-Weiß Oberhausen. Nicht der erste Regionalliga-Anlauf für den 20-jährigen Angreifer, der 2022/23 für die SG Wattenscheid 09 ein Tor in zwölf Viertliga-Partien erzielte und vorher auch schon bei Rot-Weiss Essen drei Einsätze in der West-Staffel verzeichnete. Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter bei RWO, erklärt in einer Meldung: "Als mobiler Stürmer besitzt er eine Vielzahl an Eigenschaften, die wir in der zukünftigen Spielausrichtung benötigen. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden."