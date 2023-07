Fünf Tore: Dortmund müht sich gegen Oberhausen

Am Mittwochabend stand für Borussia Dortmund beim Regionalligisten RW Oberhausen das zweite Testspiel der Vorbereitung an. Beim ambitionierten Viertligisten kam der Vizemeister zu einem knappen 3:2-Erfolg.

Marco Reus (re.) und Mats Hummels standen beim BVB in der Startelf. IMAGO/RHR-Foto

Anders als beim ersten Test der Sommervorbereitung gegen Westfalia Rhynern (7:0), als Süle noch Kapitän im ersten Durchgang war, trug in Oberhausen Hummels die Binde beim BVB, dem erneut ein Großteil des Bundesliga-Kaders fehlte. Gegen den ambitionierten Regionalligisten, der bereits in zehn Tagen in die neue Saison startet, war Schwarz-Gelb die fehlende Eingespieltheit anzumerken.

RWO agierte von Beginn an bissig und erwischte Dortmund auf dem falschen Fuß. Nach mehreren gefährlichen Hereingaben lag der Ball nach sieben Minuten im Tor von Meyer: Ezekwem schraubte sich höher als Hummels und überwand per Kopf zudem den herausgestürmten BVB-Schlussmann. RWO-Neuzugang Stoppelkamp verpasste kurz darauf das 2:0, das nach der Anfangsphase durchaus verdient gewesen wäre (10.).

Reus gleicht aus

Mit dem ersten gefährlichen Angriff glich Dortmund jedoch aus, auf Vorlage von Hazard und unter Mithilfe von RWO-Keeper Kratzsch traf Reus zum 1:1 (14.). Mehr und mehr übernahm der BVB in der Folge die Spielkontrolle, erarbeitete sich jedoch im restlichen ersten Durchgang keine nennenswerte Torchance mehr. Anders Oberhausen, dass immer wieder Nadelstiche setzte und durch Kreyer, Ruzgis sowie Stoppelkamp erneut beinahe getroffen hätte (18.,34., 44.).

Zum zweiten Durchgang brachte Edin Terzic Lotka, Meunier und Bamba für Meyer, Morey und Duranville. Der BVB ließ den Ball nun etwas besser laufen, nach einem Freistoß von Pohlmann sorgte Papadopoulos per Kopf für die Führung (49.). Hazard hatte kurz darauf den dritten Treffer auf dem Fuß, schloss aber viel zu zentral ab (55.).

Mehr musste der Regionalligist nicht überstehen - und weil der BVB weiterhin teils haarsträubende Fehler machte, schnupperte RWO immer wieder am Ausgleich. Kreyer und Ruzgis verpassten diesen noch, wenig später sorgte Letzterer mit einem satten Schuss aus 25 Metern aber für das völlig verdiente 2:2 (69.).

Mit ein wenig mehr Glück hätte Oberhausen sogar noch für die große Überraschung sorgen können, ein feiner Schlenzer von Joker Rexha ging aber nur ans Außennetz (75.). Mit der letzten Aktion des Spiels sorgte Bamba nach einer starken Einzelleistung dann aber doch noch für den Siegtreffer für den Favoriten (90.).

Am 29. Juli startet RWO gegen Wiedenbrück in die neue Saison der Regionalliga West, während der BVB an diesem Samstag (16.30 Uhr) gegen Rot-Weiß Erfurt testet.