Oberhausen: Davari steigt ins Trainerteam ein

Der ehemalige Bundesliga-Keeper Daniel Davari soll bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen künftig als Torwarttrainer übernehmen. Teil des Kaders soll der 35-Jährige aber bleiben.

Daniel Davari will seine Karriere in Oberhausen beenden - jetzt erweitert er zunächst einmal sein Aufgabengebiet. IMAGO/Revierfoto

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Transfers

Tabellenrechner

29 Bundesliga- und 75 Zweitliga-Spiele hat Daniel Davari in seiner Vita stehen, auch in der Champions-League-Quali kam der 35-Jährige schon zum Einsatz. Seit Juli 2022 steht er ein zweites Mal beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen im Kader, absolvierte dort in der vergangenen Saison 27 Einsätze für den Verein, bei dem er nach eigenen Aussagen auch seine aktive Karriere beenden möchte.

"Als Torwarttrainer könnte ich eine ganze Menge vermitteln", sagte der Torhüter in der vergangenen Saison im kicker-Interview - und tatsächlich steht schon jetzt ein Perspektivwechsel für den Deutsch-Iraner an. Mit sofortiger Wirkung rückt er in dieser Position in das Trainerteam von Chefcoach Jörn Nowak auf, selbst seit Vorbereitungsstart neu in dieser Funktion bei Rot-Weiß.

Mit vollem Elan

"Wir freuen uns, dass wir Daniel für die neue Aufgabe gewinnen konnten. Daniel hatte in der Vergangenheit immer mal wieder urlaubs- und krankheitsbedingt das Torwart-Training vertretungsweise übernommen. Wir sind uns sicher, mit Daniel die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre auf dieser Position fortführen zu können", so Patrick Bauder, sportlicher Leiter der Kleeblätter. Auch Davari selbst freut sich über die gefundene Lösung: "Ich bedanke mich für das in meiner Person gesetzte Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe, die ich mit vollem Elan angehen werde."

Neben seiner Trainertätigkeit soll Davari aber weiterhin dritter Torhüter der Kleeblätter bleiben, die sich in diesem Jahr mehr vorgenommen haben als den in der Vorsaison belegten siebten Rang. Los geht es für den ehemaligen Bundesligisten am 29. Juli mit der Auswärtsaufgabe beim SC Wiedenbrück.