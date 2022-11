Oberhausen-Coach Terranova ist auf der Suche nach den Ursachen

Rot-Weiß Oberhausen wähnte sich nach erfolgreichen Spielen gegen namhafte Gegner schon auf dem Weg nach oben, doch jüngst sah Trainer Mike Terranova wieder ein Gesicht seiner Elf, das ihm so gar nicht gefallen dürfte.

Kassierte mit Rot-Weiß Oberhausen am Samstag die zweite Niederlage in Folge: Trainer Mike Terranova IMAGO/Nordphoto

Das 0:1 der Vorwoche beim Wuppertaler SV wollte Rot-Weiß Oberhausen eigentlich als Ausrutscher abhaken. Umso schockierender wirkte nun die 2:3-Pleite gegen RW Ahlen, ein Team aus dem unteren Tabellendrittel, im eigenen Stadion. Damit hatte man überhaupt nicht gerechnet, und selbst am Tag danach war Trainer Mike Terranova (45) noch auf der Suche nach den Ursachen.

Nach der Führung durch einen Strafstoß von Tanju Öztürk (33, der Ex-Oberhausener Davud Tuma hatte zuvor Kelvin Lunga gefoult) schien alles den geplanten Weg zu gehen, aber ein unglückliches Eigentor von Niko Klaß (25, nach Hereingabe des Ex-Oberhauseners Hüseyin Bulut) kurz vor der Pause legte schon den Hebel um.

Was aber auch bis dahin bei RWO schon zu sehen gewesen war: Ohne den erneut fehlenden Sven Kreyer (31, vier Weisheitszähne gezogen) ist die bis zum Strafraum entfaltete und von Jan-Lucas Dorow (29) klug inszenierte Angriffswucht nichts mehr wert, denn alle schoben sich mit wirkungs- und mitunter hilflosen Kurzpässen in der Box Verantwortung zu, schlossen nicht ab, schossen auch kaum aus der Distanz und wirkten nicht entschlossen. Die erfolgreiche Serie der Topspiele mit den Pokalsiegen über den MSV Duisburg und KFC Uerdingen sowie dem Gewinn gegen Preußen Münster scheinen einiges an Substanz in den vergangenen Wochen gekostet zu haben. Ein Nachlassen der Spannung darf man sich in der so ausgeglichen wie selten zuvor besetzten Liga aber eigentlich nicht erlauben.

Während Ahlens Coach Andreas Zimmermann (noch ein ehemaliger Oberhausener) die eigene "Mentalitäts-Truppe" lobte, scheint bei den Kleeblättern auf diesem Gebiet etwas verloren gegangen zu sein. Immerhin dürfte gegen Wattenscheid am Samstag wieder der Torjäger mit von der Partie sein: Kreyer werden am Montag die Fäden gezogen, und er ist ab Dienstag wieder im Training. Und mit Matona-Glody Ngyombo (24) steht ein weiterer "Treiber" wieder zur Verfügung.