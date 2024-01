Obergföll neuer Leiter Sanierung

Hertha BSC hat einen Nachfolger für den zum Jahresende ausgeschiedenen Tim Kauermann (38) gefunden. Diplom-Volkswirt Felix Obergföll (44) übernimmt ab sofort die Funktion als Leiter Sanierung.

Kauermann, im Juni 2022 ins Hertha-Präsidium gewählt und dort ein gutes Jahr später ausgeschieden, war im August 2023 in die operative Ebene gerückt: als neuer Leiter Sanierung innerhalb der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Ende Dezember war er auf eigenen Wunsch aus dem Klub ausgeschieden, offenbar auch wegen inhaltlicher Differenzen mit Präsident Kay Bernstein.

Jetzt ist Kauermanns Nachfolger gefunden: Felix Obergföll amtiert ab sofort und nach Klubangaben bis zum Sommer als Leiter Sanierung von Hertha BSC - als externer Berater. Der gelernte Bankkaufmann, der seit 20 Jahren Vereinsmitglied ist, stand dem Sanierungsteam des finanziell schwer angeschlagenen Klubs bereits seit August 2023 als beratendes Mitglied zur Seite.

"Mit Felix gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten, der den eingeschlagenen Weg der Sanierung der Finanzen energisch vorantreiben wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Felix und wünschen ihm viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben", erklärte Geschäftsführer Thomas E. Herrich in einer Mitteilung des Klubs.

Hertha hatte dank des im März 2023 eingestiegenen US-Investors 777 Partners im Vorjahr mutmaßlich den Gang in die Insolvenz abgewendet. Die in Miami ansässige Private-Equity-Gesellschaft pumpt im Zuge der vorgenommenen Kapitalerhöhung in mehreren Tranchen insgesamt 100 Millionen Euro in den Klub. Dem Vernehmen nach ist mehr als die Hälfte des Geldes bereits geflossen. Der Investor hält über eine Mischung aus Stamm- und Vorzugsaktien 78,8 Prozent an der Hertha BSC KGaA und damit über 14 Prozent mehr als die Tennor-Holding des vorherigen Klub-Investors Lars Windhorst. Zugleich hat der Klub einen radikalen Sparkurs eingeschlagen und vor dieser Saison Einsparungen in Höhe von etwa 80 Millionen Euro, darunter 50 Millionen beim Personalaufwand, vorgenommen. Verbunden war damit auch die Reduzierung des Personalschlüssels in der Verwaltung von 300 auf 220 Stellen. Bereits vor Wochen hatte Geschäftsführer Herrich zum 30. Juni 2024 ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis in Aussicht gestellt.