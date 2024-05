Oberdorfs frühes Wolfsburg-Wiedersehen: DFB bringt den Frauen-Supercup zurück

Erstmals seit 1997 findet in diesem Jahr der Supercup der Frauen statt. Im August trifft der Deutsche Meister Bayern München in Dresden auf den Pokalsieger VfL Wolfsburg.

In den Jahren 1992 bis 1997 fand der Supercup der Frauen jährlich statt, seitdem ruhte der Wettbewerb. Am Montag gab der DFB nun bekannt, das prestigeträchtige Duell zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger in diesem Sommer wieder aufleben zu lassen. Am 25. August (18.15 Uhr) findet das Duell des amtierenden Deutschen Meisters FC Bayern München und dem Pokalsieger VfL Wolfsburg im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion statt.

Noch vor dem 1. Spieltag

Es kommt also bereits vor dem 1. Spieltag der Frauen-Bundesliga, die am Wochenende des 31. August/1. September in die neue Saison startet, zum Gipfeltreffen zwischen den beiden Top-Teams der Frauen Bundesliga, die sich erst Anfang Mai im Pokalfinale gegenüberstanden. Die Serien-Siegerinnen aus Wolfsburg setzten sich gegen den Meister durch und fuhren durch den 2:0-Sieg den zehnten Titel in Serie ein.

Und auch auf Nationalspielerin Lena Oberdorf wartet eine besondere Begegnung. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin (48 Länderspiele/vier Tore), die sich nach vier Jahren in Wolfsburg mit dem Pokalsieg zum großen Konkurrenten aus München verabschiedet, trifft somit früh in der Saison erstmals auf ihren Ex-Klub - und hat dabei gleich einen Titel vor Augen.

Jährlich wechselnder Spielort

Der Supercup soll von nun an wieder jährlich stattfinden. Der DFB plant den Spielort des Events, an dem im Falle eines Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg der Zweitplatzierte der Bundesliga teilnimmt, durchrotieren zu lassen. "Der Austragungsmodus sieht einen jährlich wechselnden, neutralen Spielort vor, mit welchem der Supercup als ein Highlight-Event des Frauenfußballs gezielt in unterschiedliche Regionen gebracht werden soll, um die Bindung zu den bestehenden Fans zu stärken und die Begeisterung rund um den Frauenfußball auch jenseits der üblichen Standorte erlebbar zu machen", heißt es in einer Mitteilung.