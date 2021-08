Oberdorf: "Wäre schon gut, wenn es mehr Wettbewerb gäbe"

Die Frauen-Bundesliga startet am Freitag (19.15 Uhr) in die neue Saison. Der Vizemeister und Vize-Pokalsieger VfL Wolfsburg empfängt zum Auftakt am Samstag Turbine Potsdam. Nationalspielerin Lena Oberdorf übernimmt mit ihren 19 Jahren bereits eine Menge Verantwortung beim VfL, auch wenn sie noch gar nicht weiß, auf welcher Position sie am Ende spielt.

Hat Großes vor: Wolfsburgers Verteidigerin Lena Oberdorf. imago images/foto2press