Oberdorf und Schüller: Nach vier Jahren wieder vereint

2020 trennten sich ihre Wege. Zukünftig spielen Lena Oberdorf und Lea Schüller aber wieder in einem Verein: beim Deutschen Meister Bayern München. Vorher wollen die Nationalspielerinnen aber die EM-Qualifikation perfekt machen und zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren.

Sehen sich ab sofort wieder öfters: die beiden künftigen Bayern-Kolleginnen Lena Oberdorf und Lea Schüller. FIFA via Getty Images

Die Pläne für eine sportliche Zukunft gemeinsam in einem Verein entstanden während der WM im vergangenen Jahr in Australien. "Wir haben dort häufig darüber gesprochen, dass wir wieder zusammenspielen wollen", erzählt Lea Schüller über die Gespräche mit ihrer Freundin Lena Oberdorf, die von allen nur "Obi" gerufen wird. "Obis Mutter hat dann auch gesagt, dass es mal wieder Zeit wird, dass wir wieder in einer Mannschaft spielen."

Nun dauert es nicht mehr lange, bis der Wunsch Realität wird.

Oberdorf und Schüller sind miteinander befreundet, seitdem sie von 2018 bis 2020 zusammen bei der SGG Essen gespielt haben. Vor vier Jahren trennten sich dann aber die Wege der Freundinnen: Torjägerin Schüller wechselte aus Essen nach München, Oberdorf zog es zum VfL Wolfsburg. Gemeinsame Zeit verbrachten die beiden Fußballerinnen im Kreis der Nationalmannschaft.

Darauf will Oberdorf nun "mehr den Fokus legen"

In der neuen Saison aber werden die Freundinnen nicht mehr nur gemeinsam in der Nationalmannschaft, sondern auch wieder im Verein zusammen auflaufen. Mitte Februar gab Oberdorf bekannt, dass sie nach vier Jahren den VfL Wolfsburg verlässt und sich dem FC Bayern anschließt. Der Wechsel der 22-Jährigen zum großen Liga-Konkurrenten sorgte für Aufsehen. Wolfsburg kassiert rund 400.000 Euro Ablöse, muss aber den Abgang einer Leistungsträgerin kompensieren. Einfach dürfte das nicht werden.

"In erster Linie bin ich eine sehr gute Defensivspielerin und habe ein gutes Verständnis dafür, die Räume zu schließen", beschreibt Oberdorf ihre Stärken. Potenziale sieht die Nationalspielerin in der Offensive. "Darauf will ich mehr den Fokus drauf legen. Mein Ziel ist es deshalb, mehr nach vorne zu gehen, obwohl ich ja als Abräumerin gelte."

Erst DFB-Team, das FCB-Team

Aktuell gilt Oberdorfs und Schüllers Fokus aber der Nationalmannschaft, die am Freitag (20.30 Uhr, live im ZDF) in Rostock gegen Polen antritt. 18.500 Karten sind schon für das EM-Qualifikationsspiel schon verkauft worden. Das Rückspiel wird bereits am kommenden Dienstag (18 Uhr) im polnischen Gdingen ausgetragen.

Die ersten beiden Qualifikationsspiele für das Turnier in der Schweiz hat die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch in Österreich (3:2) sowie in Aachen gegen Island (3:1) gewonnen. Mit zwei Siegen gegen Polen kann der achtmalige Europameister das EM-Ticket schon lösen und die letzten beiden Quali-Partien vor den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) zur Vorbereitung auf das diesjährige Großereignis nutzen.