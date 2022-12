Oberdorf spendet Fußballspruch-Preisgeld an "Scoring Girls"

Lena Oberdorf hat ihr Preisgeld für den Fußballspruch des Jahres gespendet. Die Nationalspielerin unterstützt ein Fußballprojekt zur Stärkung von Mädchen in Deutschland und im Irak.

Ende Oktober hatte Lena Oberdorf mit "Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball" die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung Fußballspruch des Jahres - verliehen von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur - gewonnen.

Am Samstag, nach dem 5:0 ihres VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, gab sie den Scheck weiter an 14 Mädchen aus dem Projekt "Scoring Girls" von Hawar Help e.V. - ein Fußballprojekt zur Stärkung von Mädchen in Deutschland und im Irak.

"Für mich war die Entscheidung, an wen das Preisgeld geht, recht einfach. Ich kannte das Projekt "Scoring Girls" schon und es repräsentiert alles, was den Fußball für mich ausmacht: Fairness und Respekt. Auf dem Fußballplatz sind wir alle gleich", erklärte die 20-jährige Oberdorf.

Tekkal über das Projekt "Scoring Girls"

Das Projekt bietet Mädchen, die keinen Zugang zum Vereinssport haben, einen sicheren sozialen Raum. Neben kostenlosem Fußballtraining schafft das multiethnische und multireligiöse Projekt auch abseits des Platzes soziale Angebote, Ausflüge, Hausaufgabenbetreuung und Familienarbeit.

Viele der "Scoring Girls" mussten aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland flüchten, andere sind hier geboren. "Ich will den Mädchen die Freiheit schenken, die ich durch den Fußball bekommen habe", sagte Gründerin Tugba Tekkal, ehemalige Bundesliga-Spielerin, die sich gemeinsam mit ihren Schwestern im Rahmen der Menschenrechtsorganisation HÀWAR.help für die Stimmen von Minderheiten einsetzt. "Mädchen sollen Freiheit und Selbstbestimmung erleben können, Chancen bekommen, Klischees hinter sich lassen - das wollen wir mit unserem Projekt erreichen", so Tekkal weiter.