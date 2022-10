Oberdorf: Popp ist "eine gute Adresse für mich"

Vor dem Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Dresden gegen Frankreich spricht Lena Oberdorf über den Hype um ihre Person. Giulia Gwinn dagegen musste verletzt abreisen.

Die noch junge Lena Oberdorf möchte sich über das Aufsehen rund um ihre Person nach den durchaus starken Leistungen während der EM nicht blenden lassen. "Generell bin ich eine Person, die eigentlich nicht gefährdet ist, arrogant zu werden oder zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig und die Beste." "Obi", wie sie von ihrer ehemaligen Mitspielerin Sara Doorsoun genannt wird, scheint ziemlich auf dem Boden geblieben zu sein.

Im Vorfeld des Länderspiels gegen die französische Auswahl am Freitag in Dresden (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verriet die 20-Jährige außerdem, sie sei ab und zu eher "zu selbstkritisch und will immer mehr und immer besser werden." Diese Mentalität werde sie sich "auf jeden Fall erhalten, weil ich glaube, dass man anders im Sport nicht weit kommt". Nach dem knapp verlorenen EM-Finale gegen England wurde Oberdorf zur besten jungen Spielerin des Turniers gekürt.

Die gebürtige Gevelsbergerin schwärmt zudem von ihrer Teamkollegin Alexandra Popp, sie ist "eine gute Adresse für mich, die weiß, wie man Sachen einzuschätzen hat".

Gwinn verletzt abgereist

Giulia Gwinn hat sich bei einer Trainingseinheit eine Verletzung am Knie zugezogen und mittlerweile das Teamhotel in Dresden verlassen, um sich in München weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Die Rechtsverteidigerin zog sich im September 2020 einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Neben Gwinn mussten bereits Sara Däbritz, Lina Magull und Laura Freigang aus Verletzungsgründen den ersten Heim-Auftritt der deutschen Fußballerinnen nach der Europameisterschaft absagen.