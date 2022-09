Oberdorf: "Ich wünsche mir, dass dieser Prozess nicht wieder abrupt endet"

Manchmal werde sie an der Ampel auch "angehupt" und jemand rufe aus dem Auto "gut gespielt", berichtet Lena Oberdorf bei der digitalen Medienrunde ihres VfL Wolfsburg. Die neugewonnene Aufmerksamkeit gehört seit dem Vize-Titel bei der Europameisterschaft in England zum Alltag der 20-Jährigen.

Allein Oberdorfs Instagram-Account hat seit der EM 130.000 neue Follower dazugewonnen. Dass es auch ihren Nationalmannschaftskolleginnen so ergeht, ist für die Mittelfeldspielerin ein klares Indiz, dass der Frauenfußball nun endlich auf dem richtigen Weg zu sein scheint. "Das aufrecht zu erhalten, liegt jetzt vor allem an uns, indem wir gut spielen, aber auch an den Zuschauern, und dass sie weiter ins Stadion kommen", sagt die 20-Jährige. Man könne allerdings nicht erwarten, "dass das jetzt von Null auf 100 geht", und die Stadien plötzlich mit 40.000 Menschen ausverkauft seien. "Das ist ein Prozess, der sich erst entwickeln muss. Aber ich wünsche mir, dass dieser Prozess nicht wieder abrupt endet und wir diese Welle nicht wieder verpassen."

Dass sie auf Angebote großer Vereine künftig nicht mehr reagieren kann, weil sie ihren Vertrag beim VfL unmittelbar vor der EM bis 2025 verlängert hat, sieht Oberdorf indes nicht als Problem. Als beste jungen Spielerin des Turniers und Drittplatzierte bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres hat die Mittelfeldabräumerin sicher Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt - eventuelle Angebote interessieren sie aber nicht. "Der VfL reizt mich extrem. Ich bin gespannt, wie weit die Entwicklung noch geht und will Teil dieser Reise sein. Ich spiele in einer der besten Ligen der Welt, der Weg nachhause ist kurz" - alles andere sei für sie erst einmal nicht wichtig.

Die beiden Auszeichnungen sieht Oberdorf zwar als "echten Erfolg", sie weiß aber auch, dass da noch weitaus mehr Potential da ist, das es nun auszuschöpfen gelte. Dass die Gegenspielerinnen nun gegen sie noch engagierter zu Werke gehen könnten, sieht Oberdorf ebenfalls nicht als Problem: "Ich muss jetzt eben zeigen, dass ich diese Auszeichnungen verdient habe."

Apropos Auszeichnungen: Mit Wolfsburg will Oberdorf in dieser Saison am liebsten alle drei Titel in Liga, Pokal und Champions League holen - man müsse sich schließlich immer steigern, sagt sie, "auch wenn wir wissen, dass das ein großes Ziel ist". Deshalb gelte es, immer "hungrig zu bleiben und sich ans Limit zu pushen", vor allem gegen den FC Bayern, gegen den Oberdorf in dieser Saison "noch intensivere Spiele" erwartet.

Oberdorf wieder im Teamtraining

Bei den letzten beiden Spielen der Nationalmannschaft in der WM-Quali gegen die Türrkei und Bulgarien hatte Oberdorf aufgrund einer Grippe gefehlt, seit diesem Freitag ist sie aber wieder im Teamtraining und entsprechend auch für das DFB-Pokalspiel an diesem Sonntag beim FSV Gütersloh eine Option. "Gütersloh ist sicher kein Kanonenfutter. Ich kenne dort ein paar Spielerinnen. Auf dem Kunstrasen müssen wir zeigen, wo wir stehen - es wird ein Geduldsspiel", warnt die 20-Jährige. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für den VfL dann eine Woche später, am 17. September, mit dem Heimspiel gegen Oberdorfs Ex-Klub SGS Essen.