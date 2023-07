Oberdorf: "Ich glaube, die lagen mehr auf dem Boden als wir"

Bei der bitteren 1:2-Niederlage der DFB-Elf rückte auch die robuste Spielweise der Kolumbianerinnen in den Fokus. Aus der deutschen Reaktion darauf zogen die Wolfsburgerinnen Chantal Hagel und Lena Oberdorf aber positive Schlüsse.

Alexandra Popp brachte die DFB-Elf per Elfmeter zurück ins Spiel. AFP via Getty Images

Immer wieder war im Vorfeld des zweiten deutschen Gruppenspiels die harte Gangart von Gegner Kolumbien, ein Testspiel gegen die Südamerikanerinnen brach Irland zuletzt vorzeitig ab, in den Fokus gerückt. Auch in der intensiven, oftmals von Nickligkeiten geprägten Partie am Sonntagmittag deutscher Zeit schenkten die Kolumbianerinnen der DFB-Elf nichts.

Kapitänin Alexandra Popp musste besonders in der ersten Halbzeit immer wieder einstecken, etwa in Minute 15, als die Wolfsburgerin abseits des Spielgeschehens von Innenverteidigerin Daniela Arias einen Ellenbogen in die Rippen bekam: "Weiß nicht, ob so etwas sein muss", kommentierte die Angreiferin die Szene im Nachgang.

Startelf-Debütantin Hagel lobt das Zweikampfverhalten des DFB-Teams

Mit intensiver Zweikampfführung, insgesamt aber größtenteils ohne grobe Verfehlungen, hielten die Südamerikanerinnen die DFB-Elf meist vom eigenen Tor weg. Doch die Deutschen nahmen den Kampf an, hielten mit viel Engagement in den direkten Duellen dagegen - ein Aspekt, den WM-Startelf-Debütantin Chantal Hagel trotz der knappen Niederlage positiv hervorheben wollte: "Das war die Härte, mit der wir gerechnet haben. Die Kolumbianerinnen lagen häufiger als wir. Das ist für uns ein gutes Zeichen", befand die 25-Jährige, die links in der Viererkette Felicitas Rauch vertrat.

Die zweite Startelf-Rückkehrerin, Mittelfeld-Antreiberin Lena Oberdorf (zuletzt Oberschenkelprobleme), sah das ähnlich: "Ich glaube, die lagen mehr auf dem Boden als wir. Man hat gesehen, dass wir uns in jeden Zweikampf schmeißen, keinen Zweikampf scheuen und echt eine gute Moral bewiesen haben." Die Wolfsburgerin selbst ging dabei voran: Im Spiel gegen den Ball laufstark und stets aufmerksam, offensiv holte Oberdorf kurz vor Schluss den Elfmeter raus, den ihre Kapitänin zum zwischenzeitlichen Ausgleich versenkte.

Dieses giftige Zweikampfverhalten gilt es jetzt auch für das Gruppenfinale gegen Südkorea am Donnerstag mitzunehmen, wie Oberdorf weiter erklärte: "Das wird ein ähnliches Spiel - mit der Mentalität. Sie sind sehr diszipliniert gegen den Ball und rauschen auch mal unkontrolliert in Zweikämpfe rein. Wir müssen den Ball schnell laufen lassen."

"Keine Nation, die zittern muss": DFB-Elf hat das Weiterkommen selbst in der Hand

Gegen Kolumbien fehlte die Spielfreude - abgesehen von der Elfmetersituation - über weite Strecken. "Richtung Tor haben wir es nicht geschafft, uns in eine gute Position zu bringen. Mal haben wir den Ball zu lange gehalten, mal die falschen Entscheidungen getroffen", analysierte Popp, die im ersten Durchgang bei ihrem Volley nach einem verunglückten Klärungsversuch von Daniela Montoya die beste Chance zur Führung ausließ.

Trotz des Rückschlages nach dem furiosen WM-Start gegen Marokko, mit einem Sieg gegen das punktlose Schlusslicht Südkorea hat die Voss-Tecklenburg-Elf das Weiterkommen aufgrund des starken Torverhältnisses weiter in der eigenen Hand. Auf die Frage, ob sie an einem möglichen Achtelfinal-Einzug zweifle, antworte Popp nur knapp: "Nein." Oberdorf zeigte sich ebenfalls selbstbewusst und fasste die Marschroute für Donnerstag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) klar zusammen: "Deutschland ist keine Nation, die zittern muss, egal in welches Spiel sie geht. Wenn jeder wieder für jeden rennt und wir offensiv noch ein bisschen mehr Spielfreude entwickeln, dann glaube ich dass das machbar ist."