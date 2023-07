Oberdorf: Gehälter im Männerfußball "nicht mehr tragbar"

Lena Oberdorf hat Unverständnis für die Gehälter im Männer-Fußball geäußert. Die Nationalspielerin sieht ähnliche Entwicklungen im Frauenfußball als unrealistisch - hofft aber trotzdem auf eine Verbesserung des Status quo.

Will mit Deutschland bei der WM in Australien und Neuseeland nach dem Titel greifen: Lena Oberdorf. IMAGO/ActionPictures

Beim Thema Equal Pay hält sich der DFB weiterhin zurück, für die bevorstehende Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zahlt der Verband zum Beispiel keine zusätzlichen Prämien über die Preisgelder der FIFA hinaus an das DFB-Team. Bei einem möglichen WM-Triumph bekommt jede Spielerin 252.000 Euro, bei den Männern wurde im vergangenen Jahr bei einem erfolgreichen Abschneiden in Katar eine Prämie des DFB in Höhe von 400.00 Euro ausgerufen.

Auch auf Klub-Ebene gibt es große Diskrepanzen zwischen den Gehältern im Frauen- und Männerfußball, wobei die Gehälter bei den männlichen Kollegen nach Ansicht von Lena Oberdorf mittlerweile Dimensionen erreicht hätten, "die als Mensch eigentlich gar nicht mehr tragbar sind".

"Wenn man da 100 Millionen Euro, 200 Millionen Euro liest, ist das unglaublich viel, wenn man sich diesen Batzen Geld vorstellt", sagte die Nationalspieler in einem Interview mit "Sports Illustrated".

Oberdorf will Reichweite des Frauenfußballs steigern

Entsprechend sei es gar nicht ihr Ziel, dass die Frauen irgendwann einmal genauso viel bekommen wie die Männer. Das sei ohnehin unrealistisch: "Die Gehälter der Männer liegen vollkommen außerhalb unserer Reichweite." Man könne nicht nach einem Geldbetrag streben, der nicht vorhanden sei: "Wenn das Geld nicht da ist, kann es auch nicht ausgegeben werden."

Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg möchte stattdessen der eigenen Leistung angemessen bezahlt werden. Daher sei es wichtig, die Popularität - und damit die Einnahmen - des Frauenfußballs weiter zu steigern. "Unser Ziel ist es, noch mehr Reichweite zu haben, um viele Menschen ins Stadion zu bekommen und zu begeistern."