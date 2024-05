Oberdorf: "Es ist sehr surreal für mich"

Am Pfingstmontag bestreitet Lena Oberdorf ihr letztes Spiel für den VfL Wolfsburg. In der nächsten Saison läuft die Nationalspielerin für Meister Bayern München auf. Noch mag sich die 22-Jährige aber nicht mit ihrem Abschied aus Wolfsburg beschäftigen.

Das DFB-Pokal-Endspiel vom vergangenen Donnerstag und die lange Siegesfeier steckte den Spielerinnen des VfL Wolfsburg noch sichtbar in den Knochen. "Ja, wir haben schon gemerkt, dass wir lange gefeiert haben. Wir haben wir es uns einfach gut gehen lassen", gab Lena Oberdorf am Sonntagabend nach dem 3:0-Erfolg bei Werder Bremen zu.

Was sich nach einem klaren Auswärtssieg anhört, war auf dem Platz viel weniger deutlich: Werder machte dem frisch gebackenen Pokalsieger das Leben schwer, verpasste es aber, seine Chancen zu nutzen. Der VfL indes war gnadenlos effektiv. "Wir sind happy mit den drei Punkten. Aber mit der Art und Weise sind wir nicht so zufrieden", sagte Oberdorf, die noch zu den besseren Spielerinnen der Gäste gehörte.

Nie war ein deutscher Frauen-Transfer teurer

Im Finale von Köln am Donnerstag hatte die Nationalspielerin beim 2:0 gegen Bayern München noch eine herausragende Partie abgeliefert und gezeigt, wie wertvoll sie für diese Mannschaft ist. Das war nicht durchgehend in dieser Saison so. Auch Oberdorf hatte mit den Nachwirkungen der schlechten WM im vergangenen Jahr in Australien und Neuseeland zu kämpfen und konnte in dieser Spielzeit nicht durchgehend überzeugen.

Zum Ende der Saison ist sie aber wieder voll da. Die Präsenz und Zweikampfstärke der defensiven Mittelfeldakteurin sind in der Bundesliga unerreicht. Das wissen natürlich die Mitspielerinnen und Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg. Deshalb wiegt der sportliche Verlust umso schwerer. In der kommenden Saison wird die Nationalspielerin für den FC Bayern auflaufen.

Der Meister wird für die Dienste der Nationalspielerin geschätzte 400.000 Euro Ablöse nach Wolfsburg überweisen. Im nationalen Frauenfußball eine bislang noch nicht gezahlte Summe. Der Vertrag der Nationalspielerin in der bayerischen Landeshauptstadt läuft bis 2028.

Immer wieder die SGS

Für Oberdorf bricht damit die letzte Woche beim VfL Wolfsburg an. Am Pfingstmontag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird sie vor dem Heimspiel gegen die SGS Essen offiziell verabschiedet. Auch ihr erstes Bundesligaspiel für den VfL bestritt Oberdorf 4. September 2020 gegen die SGS Essen - der Verein, für den die damalige Abiturientin von 2018 bis 2020 aufgelaufen war. Auch in Oberdorfs 100. Bundesligaspiel am 29. Januar war die SGS Essen der Gegner.

"Ja, ich bin schon ein bisschen emotional", erzählt die Nationalspielerin vor ihrem letzten Auftritt im VfL-Trikot. Wolfsburg zu verlassen, "ist immer noch sehr surreal für mich. Es wird umso mehr Realität, wenn ich den Spind in der Kabine ausräume. Aber noch habe ich damit nicht abgeschlossen."

Am Montag wird für Oberdorf der Abschied aus Wolfsburg nach vier Jahren, einer Meisterschaft und vier DFB-Pokalsiegen dann endgültig Realität.