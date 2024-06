Oberbeck: Sentimentale Rückkehr zum VfB Lübeck

Nach sechs Jahren bei Holstein Kiel wird Noah Cole Oberbeck ab kommender Saison wieder im Tor des VfB Lübeck stehen. Der 21-Jährige hat an der Lohmühle einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Sport-Vorstand Sebastian Harms erklärt in einer Meldung: "Neben den torwartspezifischen Techniken ist er in der Lage, das Spiel von hinten heraus sehr gut mit einzuleiten, was für unseren neuen Spielstil sehr wichtig ist. Darüber hinaus ist er von seiner Persönlichkeit her sehr reflektiert, ehrgeizig und zielstrebig, sodass wir davon überzeugt sind, dass er uns auf der Torwartposition verstärken wird." Für Oberbeck ist die Rückkehr auch mit sentimentalen Gefühlen verbunden: "Hier das Tor zu hüten, in das mein Opa schon vielfach getroffen hat, erfüllt mich ein wenig mit Stolz."