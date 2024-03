Oben oder unten: Ein Unterschied wie Himmel und Hölle?

Fußballfans kennen das seit sechs Jahren. Sobald im Februar die Bundesliga wieder loslegt, dreht sich alles nur noch um ein Thema: den Kampf um den Strich, der die Liga - wenn es nach der Vehemenz geht, mit der die Diskussion geführt wird - nach 22 Runden in Himmel und Hölle teilt. Der kicker hat recherchiert, was es für die betreffenden Vereine und Spieler wirklich bedeutet, wenn sie in der Meister- oder Qualifikationsrunde landen.

Hartberg-Sportchef Erich Korherr kennt die Liga von oben und von unten. Viermal war er mit seinem TSV bisher in der Qualifikationsgruppe, 2019/20 aber auch einmal in der Meistergruppe. "Leider in der Corona-Zeit", trauert der 56-Jährige immer noch den entgangenen Einnahmen nach.

Dieses Jahr will er sie nachholen. Um sicher zu gehen, müsste dazu nach dem Umfaller in Tirol ein Punkt im Steirer Derby gegen Sturm her. "Das wäre absolut wichtig für das Budget", rechnet Korherr mit 8.000 Zuschauern mehr. "Kommt natürlich darauf an, welche Klubs noch oben sind, aber mit Sturm und Rapid wären wir zweimal ausverkauft."

8.000 Zuschauer mehr in fünf Spielen klingt nicht nach besonders viel, bei einem anzunehmenden durchschnittlichen Kartenpreis von etwa 20 bis 25 Euro, würden aber immerhin zwischen 160.000 und 200.000 Euro zusammenkommen. Wenn man weiß, dass ein Bundesliga-Profi (laut VdF-Umfrage aus dem Jahr 2021) in Österreich im Schnitt 8.000,- Euro brutto im Monat verdient, wäre allein durch die Ticket-Mehreinnahmen ein überdurchschnittlicher Spieler ein Jahr lang bezahlt.

Ein ausverkauftes Haus weniger

In Wien reden Austria und Rapid schon von anderen Zahlen. Als sich Rapid 2018/19 zum bisher einzigen Mal in den "Flop Sechs" wiederfand, kamen die Hütteldorfer auf einen Zuschauerschnitt von knapp über 14.000, in den beiden Meistergruppen-Saisonen mit Zuschauern waren es jeweils knapp 20.000. Unterm Strich würde Rapid also einmal ein ausverkauftes Haus abgehen - und damit Ticket-Einnahmen von mindestens 500.000 Euro (die sich unter Umständen mit dem Play-off-Finale zurückholen lassen).

Das Sahnehäubchen wären die 26.000, die im Derby gegen die Austria zu erwarten sind. Doch die Chancen, dass es beide Wiener Traditionsklubs in die Top Sechs schaffen, sind eine Runde vor Schluss nicht besonders hoch. In Favoriten hat man bereits die Parole ausgegeben, dass auch die Quali-Gruppe kein Beinbruch wäre. "Wenn wir es nicht schaffen, geht die Welt auch nicht unter", ist Sportdirektor Manuel Ortlechner auf alles gefasst.

Nicht einmal arge Einbußen bei den Zuschauerzahlen würde er für den Fall, dass es sich nicht ausgeht, befürchten. "Ich hoffe, dass unsere Fans kommen, egal, wo wir spielen. Sie kommen, um die Austria zu sehen und richten sich nicht so sehr nach dem Gegner."

Tatsächlich erfreuen sich die klammen Violetten seit fast zwei Jahren einer Publikums-Entwicklung, die der Verein auch in seinen erfolgreichsten Zeiten nie gekannt hat. Selbst gegen Nachzügler Altach wurde zuletzt der Schnitt von 12.200 Besuchern erreicht. Im Vorjahr lag der durchschnittliche Zuspruch in der Meistergruppe mit 12.600 nur unwesentlich höher, im Vergleich dazu war das Erreichen der Top Sechs im ersten Jahr der Liga-Reform pro Spiel nur von 9.600 Fans belohnt worden.

Europacup-Bonus

Das große Zuckerl der Meistergruppe sind jedoch nicht die Zuschauer-Mehreinnahmen, sondern das zu erwartende europäische Geschäft. Mindestens drei der sechs Top-Klubs dürfen mit Einnahmen von zumindest 500.000 Euro kalkulieren, die auch dann fließen, wenn bereits in der ersten Qualifikationsrunde Schluss sein sollte. Meister und Vizemeister dürfen derzeit sogar noch fix mit einem Millionenregen planen, den es für das Erreichen der Gruppenphase in einem der drei UEFA-Bewerbe gibt. Theoretisch steht der Weg dorthin auch dem Gewinner der Qualifikationsgruppe offen, in der Praxis hat es aber noch kein Klub, der sich über die Play-Offs für Europa qualifiziert hat, auch bis in eine Conference-League-Gruppe geschafft.

Während die Einnahmen aus dem Europacup bei Red Bull Salzburg und Sturm Graz bereits fix eingeplant werden dürfen und bei Klubs wie dem LASK, Rapid und der Austria zumindest in einem Budgetplan B berücksichtigt sind, wären UEFA-Gelder für den TSV Hartberg ein unvermuteter Segen. "Wir müssten mit den Spielern erst Prämien aushandeln, wenn es so weit ist", gibt Erich Korherr zu, für diese Eventualität noch nicht vorgesorgt zu haben. 20 bis 30 Prozent des aus den Qualifikationsrunden nicht allzu großen Gewinns, rechnet ein Insider, würden an die Mannschaft ausgeschüttet werden. Wirklich fette Prämien würden erst bei Erreichen der Gruppenphase fällig.

"Die Prämien sind schon so abgestimmt, dass man unten auch mit mehr Punkten nicht mehr verdienen kann als oben" Manuel Ortlechner

Keine Prämien in der Qualifikationsgruppe

In der Bundesliga hat sich das Prämiensystem mit der Liga-Reform bei vielen Klubs geändert. Anfangs soll es durchaus noch den einen oder anderen Verein gegeben haben, der die Zeichen der Zeit "verschlafen" hat und unten gleichviel Prämien gezahlt hat wie oben.

Mittlerweile haben alle Sportdirektoren ihre Hausaufgaben gemacht und behandeln die zwei Leistungsstufen wie zwei unterschiedliche Ligen, in denen auch unterschiedliche Punkteprämien gezahlt werden. "Die sind schon so abgestimmt, dass man unten auch mit mehr Punkten nicht mehr verdienen kann als oben", bestätigt Manuel Ortlechner, was ohnehin selbstverständlich sein sollte.

Bei jenen Klubs, die den Anspruch stellen, jedes Jahr in den Top Sechs zu landen, werden in der Qualifikationsgruppe gar keine Prämien gezahlt. Für die Spieler von Salzburg und Sturm kein Problem, für Rapid-Spieler im Fall des Falles ein herber Verdienstentgang, zumal sie, wie auch Kollegen einiger anderer Klubs, auch im Grunddurchgang nur dann Punkteprämien kassieren, wenn sie in der Tabelle nicht schlechter als auf Platz 6 rangieren. Das müsste bedeuten, dass sich Burgstaller & Co. in den 21 Runden nur zehnmal einen Bonus abholen konnten - für 18 Punkte, die sie dabei erreicht haben. Das heißt auch: Bei 14 der von ihnen eroberten Zähler haben sie durch die Finger geschaut.

Laut Umfrage der "Vereinigung der Fußballer" (VdF) lag 2021 die durchschnittliche Punkteprämie in der Bundesliga bei 750 Euro (pro Punkt), ist aber individuell vertraglich vereinbart. Branchenkenner gehen davon aus, dass der (Punkte-)Prämienanteil bei Spitzenverdienern eher gering ist, während man vor allem jungen Spielern ein niedrigeres Fixum zahlt, um sie mit verhältnismäßig höheren Prämien zu motivieren. Je nach Vertrag sollen Spieler in der Meistergruppe "um 50 Prozent bis zum Doppelten" mehr verdienen als in der Qualifikationsgruppe. So gesehen ist der Unterschied tatsächlich wie Himmel und Hölle.