"Oben ein Wörtchen mitreden": Bei den Last-Minute-Aachenern will man nichts vom Aufstieg hören

Heiner Backhaus hat Alemannia Aachen zurück ins Aufstiegsrennen gebracht. Über dieses will er aber nicht reden. Derweil fahndet die Alemannia noch nach Personal im Angriff und will ihr Selbstvertrauen auch dank der Last-Minute-Fähigkeiten weiter stärken.

Schon Mitte November sehnte sich Heiner Backhaus nach einer Pause. Seine Alemannia hatte kurz zuvor das Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Düren durch einen Elfmetertreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. Diesem Herzschlagfinale sollten noch einige folgen - etwa beim 4:3 in Wuppertal oder beim 2:1 gegen Lippstadt im letzten Ligaspiel des Jahres. "Es ist ja nicht so, dass wir die Spiele locker zu Ende spielen", bekräftigte der 41-Jährige anschließend seinen Wunsch nach Urlaub. Um kurz darauf dann doch noch in den Genuss eines lockeren Sieges zu kommen, als die Schwarz-Gelben kurz vor Weihnachten den Ligarivalen Wegberg-Beeck im Verbandspokal mit 4:0 besiegten.

Glaube und Selbstbewusstsein ist da

Das war der Schlusspunkt einer ereignisreichen Vorrunde, die die Alemannia nach einem krachenden Fehlstart mit nur einem Sieg in den ersten sechs Spielen inklusive Trainerwechsel dann doch noch auf Platz zwei in Schlagdistanz zu Überraschungstabellenführer 1. FC Bocholt führte. Nicht ganz unschuldig daran ist mit Sicherheit Backhaus, der die Truppe am 7. Spieltag übernahm und aus dem prominent zusammengesetzten Kader eine Mannschaft formte, die sein Glaubensbekenntnis aus Leistungsbereitschaft, Intensität, Leidenschaft und Demut inzwischen verinnerlicht hat.

Dazu gesellt hat sich zuletzt ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das Toptorschütze Anton Heinz (9 Tore) zuletzt so zusammenfasste: "Wir haben volles Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Wir wissen, dass wir selbst in der letzten Sekunde noch ein Tor schießen können."

Der schnelle Mittelstürmer wird gesucht

Dennoch gibt es auch in Aachen noch Luft nach oben. Das Interesse an einem treffsicheren Mittelstürmer mit Tempo ist bei Sportdirektor Sacha Eller hinterlegt, da Marc Brasnic (6 Tore) zuletzt nicht mehr an Aushilfsmittelstürmer Heinz vorbeikam und Königstransfer Cas Peters (0 Tore) sich am Tivoli bislang noch gar nicht zurecht fand. Doch Eller stellt klar: Ohne Abgänge wird es keine Zugänge geben. Sicher sei man gesprächsbereit, wenn ein Spieler, der bislang nicht auf die erhofften Einsatzzeiten kam, wechseln möchte, so Eller, "aber wir schicken niemanden vom Hof".

Im Trainingslager in der Türkei möchte Heiner Backhaus vor allem an der Spritzigkeit und Physis arbeiten und Abläufe einstudieren. Vom "Ziel Aufstieg" möchte der Trainer allerdings nicht reden, allenfalls lässt er sich ein "oben ein Wörtchen mitreden" entlocken. Sportdirektor Eller plant derweil zweigleisig für die 3. Liga und die Regionalliga. Und falls es doch nicht zum großen Wurf reichen sollte, "dann steht uns zumindest kein allzu großer Umbruch ins Haus", so Eller, "da viele Spieler einen Vertrag über die laufende Saison hinaus haben".